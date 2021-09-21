Испытанная Южной Кореей баллистическая ракета не может быть эффективным средством нападения, считают в КНДР

Гонконг. 20 сентября. ИНТЕРФАКС - Северная Корея сомневается в эффективности баллистической ракеты подводного базирования, испытанной Южной Кореей на прошлой неделе.

"Согласно опубликованным фотографиям, она имеет типичную структуру и форму тактической баллистической ракеты класса "земля-земля" (...) и выглядит как несколько неуклюжее оружие, которому далеко до оружия подводного базирования",- цитирует ЦТАК главу оборонного научного агентства Северной Кореи Чан Чан Ха.

По его мнению, южнокорейская ракета "не может быть эффективным средством нападения во время войн и не должна рассматриваться в качестве угрожающего оружия, имеющего стратегическую и тактическую ценность".

Он отметил, что если Сеул действительно испытал ракету подводного базирования, то данное оружие находится на начальной стадии разработки.

Северокорейский чиновник заявил, что Пхеньян внимательно следит за намерениями Южной Кореи. Он добавил, что подобные усилия "предвещают военную напряженность на Корейском полуострове, повышают нашу осведомленность и позволяют нам четко знать, что нужно делать".

Как сообщалось, в прошлую среду в Южной Корее успешно проведено испытание баллистической ракеты подводного базирования. По данным источников южнокорейского агентства "Ренхап", для обеспечения надежности ракеты будет проведено еще несколько раундов испытаний.