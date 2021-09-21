Встреча глав оборонных ведомств Великобритании и Франции отменена из-за ситуации с AUKUS - СМИ

Министр вооруженных сил Франции Флоренс Парли на церемонии в честь совершения французскими атомными ракетными подводными лодками 500 выходов на боевое патрулирование. Иль-Лог, 10.10.2018.

Лондон. 20 сентября. ИНТЕРФАКС - Встреча министров обороны Франции Флоранс Парли и Великобритании Бена Уоллеса, которая должна была состояться на этой неделе, отменена из-за недовольства Парижа решением Австралии о строительстве атомных подводных лодок в рамках AUKUS, сообщает The Guardian.

По данным издания, Уоллес и Парли должны были провести двустороннюю встречу в Лондоне и выступить на двухдневном мероприятии аналитического центра "Франко-Британский совет".

Сопредседатель Совета Питер Рикеттс подтвердил, что собрание было "перенесено на более поздний срок".

"Без проведения мероприятия понятно, что запланированная поездка Парли в Лондон считается излишней", - отмечает издание.

Между тем, британские источники сообщили газете, что они надеялись, что встречи продолжатся.

"У нас прочное и тесное партнерство в области обороны с французами в качестве надежных союзников", - сказал один из собеседников.

Издание отмечает, что Париж возмущен тем, что Австралия отказалась от выгодного контракта на новые дизельные подводные лодки с французским подрядчиком.

По данным СМИ, встреча была отменена по просьбе Парижа.

Ранее президент США Джо Байден, премьер-министры Австралии Скотт Моррисон и Великобритании Борис Джонсон объявили о создании нового трехстороннего партнерства в области безопасности - AUKUS. По мнению лидеров, альянс поможет защитить интересы трех стран в Индо-Тихоокеанском регионе и позволит Австралии впервые построить атомные подводные лодки, отказавшись от их закупок у Франции. Контракт на строительство подлодок с французской компанией Naval Group был заключен на $90 млрд.