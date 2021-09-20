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Интерфакс-АВН

Президенты Франции и США вскоре обсудят ситуацию вокруг отмены Австралией контракта на постройку подлодок

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Президент Франции Эмманюэль Макрон
Президент Франции Эмманюэль Макрон.
Источник изображения: © Philippe Wojazer, Pool via AP

Париж. 19 сентября. ИНТЕРФАКС - Президенты Франции и США Эмманюэль Макрон и Джо Байден в ближайшие дни проведут телефонный разговор в связи с напряженностью между Канберрой и Парижем из-за отмены Австралией оборонного контракта с Парижем, заявил в воскресенье представитель французского правительства Габриэль Атталь.

"Мы хотим получить объяснения", - приводит его слова французские СМИ.

Атталь отметил, что Макрон затребует у Байдена "разъяснений" в связи со сложившейся ситуацией. В то же время, пояснил Атталь, телефонный разговор пройдет по инициативе Байдена.

Также Атталь заявил, что США нужно дать ответ на фоне нынешних событий, которые "во многом выглядят как мощный подрыв доверия" между странами.

На этой неделе президент США Байден, премьер-министры Австралии Скотт Моррисон и Великобритании Борис Джонсон объявили о создании нового трехстороннего партнерства в области безопасности - AUKUS. Первой крупной инициативой AUKUS станет строительство атомного подводного флота для Австралии. Это предусматривает отказ Канберры от контракта на строительство подлодок с французской компанией Naval Group на $90 млрд.

При этом, как сообщалось, президент Франции Макрон не был поставлен в известность о подготовке соглашения о партнерстве, его детали были согласованы тремя сторонами на июньском саммите "большой семерки" в графстве Корнуолл на юге Англии с 11 по 13 июня. В британском правительстве документы, касающиеся сделки, были помечены грифом "совершенно секретно", их обсуждения проходили в специально защищенных комнатах.

Французский министр иностранных дел Жан-Ив Ле Дриан ранее опроверг сообщения о том, что перед объявлением о заключении соглашения были проведены предварительные консультации с Францией, заявив, что "это неправда". Союзники "не относятся друг к другу с такой жестокостью, с такой непредсказуемостью", сказал министр.

После объявления о соглашении Париж отозвал своих послов из Вашингтона и Канберры.

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Страны
Австpалия
Великобритания
США
Франция
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