Войти
Интерфакс-АВН

Иран продолжит операции против враждебных ему сил в Иракском Курдистане - начштаба иранских ВС

604
0
0
Военнослужащие ВС Ирана
Военнослужащие ВС Ирана.
Источник изображения: commons.wikimedia.org

Дубай. 19 сентября. ИНТЕРФАКС - Иран не потерпит активность своих противников, поддерживаемых США и Израилем, в Иракском Курдистане и будет и впредь предпринимать меры против этих сил, заявил в воскресенье начальник штаба вооруженных сил Ирана Мохаммад Хосейн Багери.

"Мы продолжим наши операции против контрреволюционных групп, и мы не потерпим каких-либо актов саботажа на этих границах", - приводит его слова агентство "Мехр".

Он также сказал, что правительство Ирака и власти Иракского Курдистана уже получали рекомендации воспрепятствовать действиям таких сил в регионе, однако подобные запросы годами оставались без ответа. Он отметил, что недостаточное внимание властей Иракского Курдистана к этой проблеме и слабость Багдада, вызванная присутствием американских военных в Ираке, привели к активности антииранских групп в северном Ираке - под влиянием США, Израиля и некоторых арабских стран.

Багери отметил, что базы США в этом регионе должны быть упразднены, а власти Ирака и Иракского Курдистана обязаны помешать развертыванию в этом регионе антииранскими вооруженными группами и "наемниками" США и Израиля тренировочных баз и теле- и радиостанцией, не дозволять атаки против пограничных районов Ирана и иранских сил.

Иранские СМИ напоминают, что 9 сентября сухопутные силы Корпуса Стражей Исламской революции Ирана нанесли удар беспилотниками нескольких типов и высокоточной артиллерией по позициям боевиков в северном Ираке.

Багери указал, что перед тем, как уничтожить командные центры ряда группировок здесь, Иран направил предупреждения боевикам, поскольку на первом этапе не планировал нанести им потери в живой силе.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Израиль
Ирак
Иран
США
Проекты
БПЛА
Похожие новости
20.01.2020
«Гремлин» в небе: США показали полет нового беспилотника
20.01.2020
Мощью Америки должен править закон
15.01.2020
Обмен ударами без протокола
10.01.2020
The Times of Israel (Израиль): союзники США видят вакуум в стратегии на Ближнем Востоке, который может заполнить Путин
09.02.2016
Иран применяет вооруженные БЛА «Шахид-129» в Ираке и Сирии
24.08.2010
Если завтра война
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 20.09 21:59
  • 1
Российские штурмовые самолеты провели учения в горах Киргизии с пусками ракет
  • 20.09 21:58
  • 29
Аварию с бомбардировщиком США B-2 сняли из космоса
  • 20.09 18:40
  • 1
В новой госпрограмме вооружения рассмотрят возможность закупки истребителей Су-75 Checkmate для Минобороны РФ - Борисов
  • 20.09 17:35
  • 22
Началось строительство первого российско-китайского авиалайнера CR929
  • 20.09 16:11
  • 2
В США рассказали о планах Байдена по атомным подлодкам для Австралии
  • 20.09 15:41
  • 16
Представлены кадры испытаний северокорейского ракетного поезда
  • 20.09 14:48
  • 1
«Абсолютное чудовище»: на чем Россия перевозит десант
  • 20.09 13:42
  • 1
Полет, от которого волосы дыбом: почему первый рейс SpaceX был смертельно опасным
  • 20.09 10:23
  • 2
"Это их слабое место". США нашли семь способов пробить оборону России
  • 20.09 08:31
  • 2
Расходы на сектор безопасности и обороны Украины в проекте бюджета на 2022 год составляют 5,95% ВВП
  • 20.09 04:10
  • 4
Историк Эньюань: лаборатории США у границ России могут использовать биологическое оружие
  • 20.09 03:57
  • 1
Проблемы развития 5G в России не решены
  • 19.09 23:58
  • 23
wPolityce (Польша): ядерное оружие в Польше? Пора действовать
  • 19.09 23:54
  • 1
Войска РФ возвращаются из Белоруссии в пункты дислокации после учений "Запад-2021"
  • 19.09 23:53
  • 3
«Запад-2021» – новый уровень интеграции вооруженных сил России и Беларуси