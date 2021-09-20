Джон Болтон: в НАТО не принимают страны, где идет война. Но украинский случай — особенный (Европейська правда, Украина)

Приехав на «Ялтинский» форум, организованный в Киеве украинским олигархом, бывший советник Трампа Джон Болтон продемонстрировал, что репутацию «ястреба» он заслужил. В своем интервью Болтон поделился оценками планов администрации Байдена относительно России, Китая и Украины, ее (невеликими) шансами стать членом НАТО, и подчеркнул, что сотрудничество Киева с Пекином для НАТО неприемлемо. Следовательно, Украине нужно еще туже затянуть пояса.

Бывший советник президента США Дональда Трампа по национальной безопасности Джон Болтон всегда имел репутацию "ястреба" - политика, который последовательно отстаивал максимально жесткую линию отношений с противниками Соединенных Штатов, в том числе с путинской Россией. Эта позиция стоила ему должности - причиной увольнения своего советника Трамп назвал "значительные разногласия" по ряду вопросов.

Готовность критиковать курс как предыдущего, так и нынешнего президента США делают Джона Болтона чрезвычайно интересным собеседником. Поэтому ЕвроПравда не могла не воспользоваться возможностью, которая выпала, когда Болтон принял участие в форуме YES-Brainstorming, организованном Фондом Виктора Пинчука.

Во время дискуссий, происходивших на форуме, экс-советник Трампа подробно озвучил свою позицию как в отношении политического будущего бывшего президента (проигрыш в 2020 году не дает ему шансов рассчитывать на победу на следующих выборах), так и перспектив Джо Байдена, для которого Афганистан стал уничтожением имиджа компетентного политика, с которым нынешний президент шел на выборы.

Именно поэтому в разговоре с Джоном Болтоном мы сосредоточились на "украинских вопросах" - отношении президента Байдена к членству Украины в НАТО, "разрядке" в отношениях с РФ и рисках военной агрессии со стороны РФ.

Европейская правда: Как вы думаете, приведет ли политика президента Байдена к новой "разрядке" в отношениях с Россией?

Джон Болтон: Уверен, что русские интерпретируют решение Байдена позволить завершить строительство "Северного потока - 2" как слабость. Так же признаком слабости там рассматривают решение о выходе из Афганистана. А к тому же Путин имел преимущество при встрече с Байденом в июне в Женеве. Поэтому я думаю, что все это побудит Путина попытаться воспользоваться тем, что он считает отклонением от американских интересов в Центральной и Восточной Европе, на Ближнем Востоке и в целом.

- Означает ли это, что при президентстве Байдена Украине не следует ожидать ни членства в НАТО, ни даже предоставления Плана действий по членству?

- Я не был в администрации Буша в апреле 2008 года, но я поддержал Бухарестский саммит НАТО, который одобрил инициативу присоединения к альянсу Украины и Грузии. Это была большая ошибка европейцев, что они забраковали этот план. Как следствие, мы имеем захват Крыма и конфликт в Донбассе. Теперь Украина [состоит] в войне с Россией, а НАТО никогда не принимают страны, которые уже находятся в состоянии войны. Ведь вся суть заключается именно в том, чтобы избежать войны.

Это особый случай, и европейцы, несомненно, скажут, что даже не хотят считать Украину обычным кандидатом на членство. Я считаю, что обстоятельства, в которых находится Украина, являются чрезвычайными, а потому нам нужно быть более креативными, чтобы преодолеть кризис, с которым сталкивается Украина. А потому нам не следует упускать из поля зрения цель сделать Украину членом НАТО.

Это те вещи, которые мы можем сделать на практике, а не только на словах, чтобы дать понять России, что мы не соглашаемся с тем, что она сделала с Украиной, и Украина движется вперед к членству в НАТО. Также я думаю, что пока Кремль будет видеть нашу слабость, он будет пытаться этим воспользоваться. И поэтому нам стоит изменить представление, которое существовало во времена администрации Трампа и Обамы, будто США на самом деле не привержены членству Украины.

- Будет ли президент Байден действовать таким образом? И способна ли изменить ситуацию возможная победа республиканцев на выборах в Конгресс?

- Республиканцы действительно в своем большинстве выступают за членство Украины в НАТО. Также выступают и многие демократы. Вопрос - в курсе администрации Байдена. Сейчас она оправдывает многие свои решения, в частности относительно "Северного потока - 2" или Афганистана, тем аргументом, что внимание Соединенных Штатов должно быть сосредоточено на Китае.

Этот аргумент означает, что нынешняя администрация не собирается делать Украину членом НАТО, потому что не считает это центральной и стратегической целью. Я не думаю, что такая точка зрения очень распространена в Конгрессе, но знаете, в политике надо поднимать шумиху, чтобы вас услышали.

И поэтому, чтобы удержать давление на администрацию Байдена и продвинуться вперед с членством Украины в НАТО, Киев должен приложить немало усилий для сотрудничества с членами Конгресса, чтобы они продолжали поднимать эту тему и выступать.

- А как насчет военной агрессии Путина? Будет ли стимулировать мягкая политика Байдена РФ к дальнейшей военной агрессии?

- Да, ведь, как вы прекрасно знаете, провоцирует не сила, а слабость. А когда Путин видит слабость, он будет давить. Поэтому я думаю, что это одно из реальных последствий выхода из Афганистана, который в Москве воспринимают именно как признак слабости. Увидим, что будет дальше. Я думаю, Зеленский получил важную поддержку, наконец, встретившись с Байденом в Белом доме, чего он не смог добиться от Трампа. Но если подумать, это просто переворачивает политику по сравнению с летом 2019 года. Мы потеряли два года, и я думаю, что Россия попытается этим воспользоваться.

- Так на какую помощь от США при таком сценарии может ожидать Украина?

- Как вы знаете, Байден сказал, что он собирается в определенной степени увеличить военное сотрудничество. Но я думаю, что здесь стоит сделать гораздо больше. Одним из важнейших шагов США за последние годы было присутствие на Украине подразделений Национальной гвардии США, которые тренировались вместе с украинскими силами. Я думаю, что мы могли бы увидеть еще больше этого.

Я не понимаю, почему нельзя было бы развернуть для обучения штатные американские войска, а не Национальную гвардию. Я думаю, что совместные тренировки американских и украинских военных, имеющих боевой опыт, дали бы больше пользы.

Все это становится особенно важным в контексте нынешних событий в Белоруссии, за которыми мы должны внимательно следить. Мы не хотим, чтобы Россия поглотила Белоруссию, а для этого нам нужно отдельное независимое белорусское правительство. В противном случае российские силы получат возможность находиться в Белоруссии, создавая угрозу для северной границы Украины.

Итак, нынешняя ситуация является чрезвычайно сложной, и мы никак не имеем права отвлекать свое внимание от Украины.

- Как вы думаете, с точки зрения США, президент Зеленский показывает достаточный интерес, чтобы быть частью западного мира и НАТО?

- Да, этот интерес выглядит достаточно серьезным. Конечно, Украина имеет собственные внутриполитические разногласия, однако безусловным является то, что стремление приблизиться к Западу, в частности - стать членом НАТО, на Украине является очень сильным и фактически единодушным. И я думаю, что это чувство взаимно в США.

- Соединенные Штаты не беспокоит ли определенный китайский вектор во внешней политике Украины, который проявился в последнее время?

- По моему мнению, Китай пытается проникнуть в каждую страну, куда возможно. В свое время, во время визита в Минск, меня поразила огромная реклама Huawei на небоскребе. Это показывает, что Китай будет пытаться проникнуть почти везде, куда только может.

Я был здесь, на Украине, два года назад, чтобы предотвратить продажу Китаю важных военных технологий. Это очень беспокоило нас - ситуация, когда стратегический союзник Соединенных Штатов и НАТО в целом предоставляет Китаю доступ к опасным технологиям. Этот шаг был бы ошибочным и для вас - если украинские компании стремятся участвовать в производстве систем вооружений НАТО, они не могут продавать оружие Китаю.

Все это потребует частичной переориентации экономики Украины. Это не просто. Президент Зеленский сегодня заявил, что хочет защитить рабочие места на Украине. Я понимаю его слова - каждый политический лидер хочет защитить рабочие места в стране.

Однако это означает, что Европа и США должны заменить китайский рынок. Я думаю, что это возможно, ведь Украина обладает очень сложными технологиями, которые должны заинтересовать Запад.

Юрий Панченко