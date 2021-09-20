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Интерфакс-АВН

Канберра до соглашения по АПЛ с США и Британией высказывала недовольство контрактом по подлодкам с Францией - министр обороны Австралии

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Проект большой неатомной подводной лодки Shortfin Barracuda Block 1A французского консорциума компаний Naval Group и Thales, одержавший в 2016 году победу в тендере на постройку для ВМС Австралии 12 подводных лодок по программе SEA 1000
Проект большой неатомной подводной лодки Shortfin Barracuda Block 1A французского консорциума компаний Naval Group и Thales, одержавший в 2016 году победу в тендере на постройку для ВМС Австралии 12 подводных лодок по программе SEA 1000.
Источник изображения: bmpd.livejournal.com

Вашингтон. 19 сентября. ИНТЕРФАКС - Австралийский министр обороны Питер Даттон заявил, что еще до договоренности о строительстве в Австралии атомных субмарин в сотрудничестве с США и Великобританией Канберра заявляла Парижу о своих озабоченностях по поводу сделки по французским подводным лодкам.

"Предположения о том, что правительство Австралии не высказывало эти опасения, просто бросают вызов, откровенно говоря, тому, что находится в открытом доступе, и, конечно, не отражает того, о чем оно публично говорило в течение длительного периода времени", - сказал Даттон в интервью Sky News.

Он заявил в воскресенье, что Австралия в течение нескольких лет выражала озабоченность Франции по поводу заказа от 2016 года, который, по расчетам, будет стоить намного дороже сегодня.

Премьер-министр Скотт Моррисон заявил в пятницу, что выразил "очень серьезную озабоченность" по поводу сделки президенту Франции Эммануэлю Макрону еще в июне, и дал понять, что Австралии "необходимо будет принять решение в наших национальных интересах".

Австралийский министр финансов Саймон Бирмингем заявил, что Австралия заранее проинформировала Францию о сделке, но в воскресенье признал, что переговоры с США и Британией были секретными, учитывая "огромную деликатность".

Даттон и Бирмингем отказались раскрыть стоимость нового соглашения, хотя Даттон сказал, что "это будет недешевый проект".

На этой неделе президент США Джо Байден, премьер-министры Австралии Скотт Моррисон и Великобритании Борис Джонсон объявили о создании нового трехстороннего партнерства в области безопасности - AUKUS.

Первой крупной инициативой AUKUS станет строительство атомного подводного флота для Австралии. Это предусматривает отказ Канберры от контракта на строительство подлодок с французской компанией Naval Group на $90 млрд.

Как сообщалось, президент Франции Эмманюэль Макрон не был поставлен в известность о подготовке соглашения о партнерстве, его детали были согласованы тремя сторонами на июньском саммите "большой семерки" в графстве Корнуолл на юге Англии с 11 по 13 июня. В британском правительстве документы, касающиеся сделки, были помечены грифом "совершенно секретно", их обсуждения проходили в специально защищенных комнатах.

Французский министр иностранных дел Жан-Ив Ле Дриан опроверг сообщения о том, что перед объявлением о заключении соглашения были проведены предварительные консультации с Францией, заявив, что "это неправда".

Союзники "не относятся друг к другу с такой жестокостью, с такой непредсказуемостью", сказал министр.

После объявления о соглашении Париж отозвал своих послов из Вашингтона и Канберры. Ле Дриан в интервью телеканалу France 2 заявил, что этот шаг "свидетельствует о силе сегодняшнего кризиса" между французским правительством и Вашингтоном и Канберрой.

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Страны
Австpалия
Великобритания
США
Франция
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