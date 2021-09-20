Надежная защита - ПТРК «Корнет» плюс РЭБ

Для борьбы с колоннами условного противника в горах Южной Осетии командиры батальонных тактических групп военной базы Южного военного округа (ЮВО) впервые задействовали мобильные противотанковые группы.

Подразделения противотанкистов, вооруженные комплексами ПТРК «Корнет», используя складки местности в условиях горного полигона Дзарцем, скрытно выдвинулись на позиции и уничтожили бронетехнику условного противника из засады.

Применяя новые элементы боевого порядка и способы тактических действий мотострелки ЮВО выполняют задачи в составе мобильных групп минирования, радиоэлектронной борьбы и тактических групп прорыва.

Силами противобеспилотного резерва на учении в горных условиях удалось создать район радиоэлектронного блокирования каналов радиосвязи. Новый способ применения комплекса радиоподавления навигационного оборудования не позволил противнику использовать вертолет.

Впервые командиры батальонов задействовали в боевых порядках мобильные группы заграждения на предполагаемом маршруте выдвижения сил противника. Нестандартный подход позволил мотострелкам нанести огневое поражение остановленной в горах колонне боевой техники неприятеля.

Для выявления беспилотников условного противника в состав батальонной тактической группы включили подразделения противовоздушной обороны, оснащенные боевой машиной «Тор-М1». Совместно с комплексом автоматизированной системы управления «Барнаул» расчет ПВО организовал ведение разведки в движении. Воздушные цели удалось обнаружить на значительном удалении от своих позиций.