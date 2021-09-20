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Интерфакс-АВН

Китайский грузовой космический корабль "Тяньчжоу-2" освободил стыковочный порт для нового "грузовика"

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Модуль "Тяньгун-2"
Рисунок орбитального модуля "Тяньгун-2" (Tiangong-2).
Источник изображения: nextbigfuture.com/

Москва. 18 сентября. ИНТЕРФАКС - Китайский грузовой космический корабль "Тяньчжоу-2" перестыковался от заднего порта базового модуля "Тяньхэ" строящейся космической станции "Тяньгун" к переднему, чтобы освободить место для стыковки нового грузового корабля "Тяньчжоу-3", сообщило в субботу Китайское агентство пилотируемой космонавтики (CMSA).

"В 10:25 18 сентября 2021 г. по пекинскому времени грузовой космический корабль "Тяньчжоу-2" отстыковался от заднего порта космической станции и совершил облет к переднему порту для завершения сближения и стыковки. Операция заняла около 4 часов", - говорится в сообщении агентства.

По заявлению CMSA, операция прошла успешно и теперь станция готова к стыковке с ней грузового космического корабля "Тяньчжоу-3" и "пилотируемого космического корабля Шэньчжоу-13".

Ожидается, что "Тяньчжоу-3" доставит на станцию припасы, топливо и оборудование для экипажа космического корабля "Шэньчжоу-13" из трёх человек, который, как ожидается, прибудет на станцию в конце октября и пробудет там шесть месяцев.

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Страны
Китай
Россия
Проекты
Тяньчжоу
Шэньчжоу
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