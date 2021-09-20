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Интерфакс-АВН

Сделка Австралии с США и Британией стала огромной ошибкой - посол Франции

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Источник изображения: warspot.ru

Брюссель. 18 сентября. ИНТЕРФАКС- Австралия совершила дипломатическую ошибку, заключив сделку с США и Великобританией в рамках альянса AUKUS в ущерб контракту на строительство подлодок с Францией, заявил французский посол в Канберре Жан-Пьер Тебо перед отъездом в Париж для консультаций.

"Я думаю, это была огромная ошибка, очень, очень плохое управление партнерством, потому что речь не столько о контракте как таковом: у нас было партнерство, которое как предполагалось, должно было быть основано на доверии, взаимопонимании и честности", - приводят западные СМИ слова, сказанные Тебо журналистам в Канберре.

Тебо также выразил сожаление, что ситуация стала настолько серьезной, что ему приходится отправиться в Париж для консультаций поле подписания соглашений о создании AUKUS.

"Мне очень жаль, что я вынужден уехать из Австралии. Однако в этой ситуации есть необходимость в проведении анализа случившегося", - сказал посол.

Он заявил, что Австралия при контактах с Парижем никогда не указывала на то, что может отказаться от сделки с Францией. Посол рассказал, что узнал об отмене соглашения из австралийской прессы, хотя у Канберры было много возможностей чтобы сообщить ему напрямую о своем решении.

Министр иностранных дел Австралии Марис Пейн также выразила сожаление из-за отзыва посла Франции Жан-Пьера Тебо. Пейн отметила, что понимает разочарование Франции по поводу отказа Австралии от контракта на покупку французских подводных лодок, но объяснила такое решение обеспечением интересов национальной безопасности. Министр добавила, что Канберра ценит свои отношения с Парижем и готова к взаимодействию в будущем.

Ранее президент США Джо Байден, премьер-министры Австралии Скотт Моррисон и Великобритании Борис Джонсон объявили о создании нового трехстороннего партнерства в области безопасности - AUKUS. По мнению лидеров, альянс поможет защитить интересы трех стран в Индо-Тихоокеанском регионе и позволит Австралии впервые построить атомные подводные лодки, отказавшись от их закупок у Франции. Контракт на строительство подлодок с французской компанией Naval Group был заключен на $90 млрд.

Объявленное решение о строительстве атомных подводных лодок в рамках AUKUS вызвало возмущение в правительстве Франции. "Это решение противоречит букве и духу сотрудничества, которое существовало между Францией и Австралией", - заявили на этой неделе в совместном документе министры иностранных дел и вооруженных сил Жан-Ив Ле Дриан и Флоранс Парли.

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Страны
Австpалия
Великобритания
США
Франция
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