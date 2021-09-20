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Известия.ru

В Пентагоне извинились за «ошибочный» удар беспилотника по Кабулу

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Источник изображения: Фото: Global Look Press/XinHua/Saifurahman Safi

В Пентагоне подтвердили, что удар американского беспилотника по Кабулу 29 августа, в результате которого были убиты 10 гражданских лиц, был ошибочным. Об этом в пятницу, 17 сентября, заявил в ходе брифинга глава Центрального командования вооруженных сил США генерал Кеннет Маккензи.

«Основываясь на расследовании и межведомственном анализе, я теперь убежден, что не менее 10 человек, включая семерых детей, трагически погибли в результате того авиаудара», — сообщил представитель Пентагона.

Также он признал, что вероятность наличия среди погибших лиц, связанных с террористической группировкой «Исламское государство» (запрещена в РФ), низка, отмечает Fox News.

«Я выражаю глубочайшие соболезнования семьям и друзьям тех, кто погиб… Это была ошибка, и я приношу свои искренние извинения», — сказал Маккензи.

Высокопоставленный военный заявил, что несет полную ответственность за случившееся и его трагический исход, пишет CNBC. Маккензи также указал, что Пентагон изучает возможность компенсационных выплат семьям погибших.

29 августа стало известно о мощном взрыве, который прогремел у здания аэропорта Кабула. CNN уточнял со ссылкой на представителя Пентагона: в ведомстве подтвердили, что в городе нанесли удары американские беспилотники из-за угрозы со стороны ИГ.


Ударам США предшествовала серия взрывов, произошедших в Кабуле 26 августа, жертвами которых стали почти 200 человек. При этом среди жертв были американские военнослужащие, два гражданина Великобритании и ребенок подданного королевства. По данным Пентагона, к атакам могут быть причастны террористы ИГ.

Тогда американский президент Джо Байден выступил с речью, в ходе которой дал обещание «отследить» виновников нападения и «заставить заплатить» за содеянное. Кроме того, глава Белого дома заявил, что возлагает ответственность за случившееся на себя.

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