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Интерфакс-АВН

Обеспечение отпора РФ - одно из основных направлений стратегии безопасности Украины, утвержденной Зеленским

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Владимир Зеленский связывает укрепление военной мощи Украины с западными инвестициями. Фото с сайта www.president.gov.ua
Владимир Зеленский связывает укрепление военной мощи Украины с западными инвестициями. Фото с сайта www.president.gov.ua.

К 2030 г. планируется интегрировать украинскую армию в евроатлантическую архитектуру безопасности

Киев. 17 сентября. ИНТЕРФАКС-УКРАИНА - Президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны от 20 августа 2021 года и утвердил Стратегический оборонный бюллетень Украины, в котором отображена стратегия военной безопасности страны.

Как сообщается на сайте президента, соответствующий указ №473/2021 глава государства подписал 17 сентября.

Согласно документу, военная политика Украины реализуется по нескольким основным направлениям, одно из которых - обеспечение отпора и сдерживания вооруженной агрессии РФ, восстановление суверенитета и территориальной целостности Украины, предотвращение военных конфликтов с любыми иностранными государствами.

В Стратегическом оборонном бюллетене Украины сформулированы цель и видение сил обороны образца 2030 года. Согласно документу силы обороны (...) "способны обеспечить защиту суверенитета и территориальной целостности Украины, готовы к ведению операций в воздухе, на суше, на море, ведению противоборства в информационном пространстве и киберпространстве, способны действовать асимметрично, нестандартно, являются проактивными и интегрированными в евроатлантическую архитектуру безопасности".

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Страны
Россия
Украина
Проекты
ИТ
Кибербезопасность
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