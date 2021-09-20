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Российская газета

"Эпоха" : новый модуль радикально повышает боевые характеристики БМП

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Источник изображения: Алексей Куденко \ РИА Новости

Одной из основных новинок на проходивших на нижегородском полигоне Мулино совместных стратегических учениях "Запад-2021" стали глубоко модернизированные боевые машины пехоты БМП-3. На них установлены безэкипажные ракетно-пушечные модули "Эпоха", созданные в Туле.

Тактико-технические характеристики "тройки" повысились так радикально, что ей присвоили новое обозначение - Б-19. Сам модуль уникален применением сразу двух типов ракетных комплексов.

На нем видны спаренные пусковые установки для запуска противотанковых управляемых ракет "Корнет", способных уничтожить любые современные танки, сильнозащищенные бетонные укрепления или низколетящие самолеты, вертолеты и беспилотные летательные аппараты различных типов.

На "Западе-2021" новая БМП продемонстрировала стрельбу дуплетом - запуская ПТУР одну за другой без интервала. Как считается, подобный прием позволяет эффективнее преодолевать установленную на бронетехнике противника активную защиту.

Имеется опускаемая в походном положении внутрь боевого модуля пусковая установка для восьми компактных многоцелевых управляемых ракет "Булат".

Это оружие предназначено для борьбы с вражескими боевыми машинами, имеющими легкое бронирование: бронетранспортерами, самоходными артиллерийскими и зенитными установками, БМП, БМД, БРДМ и др. Смонтированы 57-мм автоматическая пушка и 7,62-мм пулемет. Система управления огнем отвечает самым современным требованиям.

На Международных военно-технических форумах "Армия" демонстрировалась также модель БМП-2, также оснащенная таким модулем.

Судя по появившейся в Сети информации, она, возможно, будет называться Б-18. Ее экипаж - три человека, десант - семь мотострелков. Мощность двигателя -300 л.с. Максимальная скорость по шоссе - около 65 км/ч. Запас хода по топливу - 550 км. Клиренс - 450 мм. Боевая масса - 14900 кг.


Алексей Моисеев

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  • В новости упоминаются
Продукция
БМП-2
БМП-3
Корнет
Проекты
Военные учения
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