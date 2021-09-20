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На полигоне "Брестский" в рамках ССУ "Запад-2021" прошли обкатку два образца ВиВТ, разработанных ОПК Беларуси

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Квадрокоптер Квадро-1400
Квадрокоптер Квадро-1400.
Источник изображения: zen.yandex.ru

ЦАМТО, 17 сентября. В рамках ССУ "Запад-2021" на полигоне "Брестский" в одном из эпизодов прошли обкатку два образца ВиВТ, разработанных на предприятиях, входящих в систему Госкомвоенпрома. Республики Беларусь.

Это комплекс обнаружения операторов мультикоптеров "Гроза-О" и ударный беспилотный авиационный комплекс (УБАК) "Квадро-1400".

Поставленная учебно-боевая задача по разведке, обнаружению и уничтожению цели – оператора мультикоптера "противника" – была выполнена.

Комплекс "Гроза-О" обнаружил оператора мультикоптера "противника", а УБАК "Квадро-1400" нанес удар по цели.

В настоящее время одним из приоритетных направлений деятельности Госкомвоенпрома является разработка ударных беспилотных авиационных комплексов различных типов и эффективных средств противодействия им.

УБАК "Квадро-1400" разрабатывается в инициативном порядке по тактико-техническому заданию, утвержденному командованием сил специальных операций Вооруженных Сил Республики Беларусь.

Преимуществами перспективного изделия УБАК "Квадро-1400" по сравнению с предшественниками являются:

- возможность ведения разведки и поражения противника из-за укрытия и с тыла;

- складная конструкция, обеспечивающая удобство доставки к месту применения;

- возможность использования в труднодоступных районах из-за отсутствия необходимости применения со специально подготовленных взлетно-посадочных площадок;

- возможность использования для доставки грузов весом до 10 кг.

- использование БЛА как видео-, так и спутниковой навигации, позволяющих изделию быстро перемещаться к цели.

В качестве целевой нагрузки используются две реактивные противотанковые гранаты РПГ-26, устанавливаемые на гиростабилизированный подвес.

Комплекс обнаружения операторов мультикоптеров "Гроза-О" является изделием второго поколения.

Он предназначен для автоматизированного поиска на местности и видеорегистрации операторов беспилотных летательных аппаратов (БПЛА).

Комплекс состоит из летающей платформы с установленным на ней радиопеленгатором и системой связи, а также ноутбука оператора.

По сравнению с предшественником, новая версия комплекса "Гроза-О" имеет повышенную точность пеленгования, почти вдвое уменьшены габариты и вес, на 30% увеличено время полета, на 40% – дальность полета, расширен диапазон рабочих температур.

Достоинствами изделия являются:

- отсутствие аналогов у других производителей средств противодействия мультикоптерам;

- высокая точность определения географических координат оператора БПЛА-нарушителя и видеорегистрация его действий;

- компактность и эргономичность исполнения, удобство эксплуатации;

- возможность применения для поиска и обнаружения источников несанкционированных радиоизлучений вблизи охраняемых объектов.

Сообщение размещено в открытом доступе на сайте Госкомвоенпрома Республики Беларусь.

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Страны
Белоруссия
Проекты
БПЛА
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