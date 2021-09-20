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ЦАМТО

Сергей Чемезов посетил КАЗ им. С.П.Горбунова – филиал ПАО "Туполев"

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Дальний бомбардировщик Ту-22М3 ВКС России на капитальном ремонте и модернизации в цеху Казанского авиационного завода имени С.П. Горбунова (филиала ПАО "Туполев")
Дальний бомбардировщик Ту-22М3 ВКС России на капитальном ремонте и модернизации в цеху Казанского авиационного завода имени С.П. Горбунова (филиала ПАО "Туполев").
Источник изображения: Максим Богодвид / РИА Новости

ЦАМТО, 17 сентября. КАЗ им. С.П. Горбунова – филиал ПАО "Туполев" (входит в состав ПАО "ОАК" Госкорпорации Ростех) 17 сентября посетил генеральный директор Ростеха Сергей Чемезов.

В сопровождении президента Республики Татарстан - председателя Совета директоров ПАО "Туполев" Рустама Минниханова, генерального директора ПАО "ОАК" Юрия Слюсаря, управляющего директора ПАО "Туполев" Вадима Королева, директора КАЗ им. С.П.Горбунова – филиала ПАО "Туполев" Николая Савицких генеральный директор Госкорпорации Ростех Сергей Чемезов ознакомился с ходом выполнения государственного оборонного заказа и техперевооружения на предприятии.

Делегация осмотрела все объекты капитального строительства, находящиеся на территории завода, в частности, ознакомилась с реконструкцией летно-испытательной базы, строительством корпуса агрегатной и окончательной сборки, производственных цехов и объектов техперевооружения авиазавода, оснащенных новыми высокопроизводительными станками и оборудованием, в том числе производства компании "СТАН" и реконструкцией инженерного центра.

Сергей Чемезов осмотрел модернизированный ракетоносец Ту-160, на котором, в рамках масштабной программы по модернизации боевых строевых авиационных комплексов стратегической и дальней авиации, установлено новое бортовое, радио- и навигационное оборудование. Также глава Госкорпорации Ростех присутствовал во время очередного полета второго модернизированного Ту-160 с новыми двигателями по программе летных испытаний.

Результатом рабочего мероприятия стало обсуждение актуальных и первостепенных задач по техперевооружению производства предприятия, а также подведение промежуточных итогов по реализации ФЦП.

Сообщение размещено в открытом доступе на сайте ПАО "ОАК".

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  • В новости упоминаются
Продукция
Ту-160
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Чемезов Сергей
Проекты
Гособоронзаказ
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