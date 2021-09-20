Расходы на сектор безопасности и обороны Украины в проекте бюджета на 2022 год составляют 5,95% ВВП

ЦАМТО, 17 сентября. Расходы на сектор безопасности и обороны в госбюджете Украины на 2022 год предусмотрены на уровне 5,95% от ВВП. Об этом, как сообщает "Укринформ", заявил 15 сентября на заседании правительства премьер-министр Денис Шмыгаль.

Как уточнил министр финансов Сергей Марченко, в проекте госбюджета на 2022 год Кабинет министров предлагает на сектор безопасности и обороны выделить 319,4 млрд. грн. (около 12 млрд. долл. по текущему курсу).

"Общий финансовый ресурс на сектор безопасности и обороны составляет 319,4 млрд. грн. или 5,95% ВВП. Расходы госбюджета по линии Министерства обороны в 2022 году запланированы в сумме 131 млрд. грн. (4,9 млрд. долл.) без учета государственных гарантий, что больше планового показателя 2021 года на 13,4 млрд. грн. В частности, указанные средства будут предусматривать направление 72 млрд. грн. на денежное довольствие и заработную плату военнослужащих, 33 млрд. грн. – на развитие вооружения и военной техники", – цитирует "Укринформ" Сергея Марченко.

Как отмечает "Укринформ", согласно законодательству, Кабинет министров ежегодно представляет в Верховную Раду проект закона о государственном бюджете Украины на следующий год не позднее 15 сентября текущего года. Вместе с проектом закона представляется доклад о ходе исполнения государственного бюджета Украины текущего года.