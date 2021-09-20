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ЦАМТО

Расходы на сектор безопасности и обороны Украины в проекте бюджета на 2022 год составляют 5,95% ВВП

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ВС Украины
Военнослужащие ВС Украины.
Источник изображения: earthquake-today.info

ЦАМТО, 17 сентября. Расходы на сектор безопасности и обороны в госбюджете Украины на 2022 год предусмотрены на уровне 5,95% от ВВП. Об этом, как сообщает "Укринформ", заявил 15 сентября на заседании правительства премьер-министр Денис Шмыгаль.

Как уточнил министр финансов Сергей Марченко, в проекте госбюджета на 2022 год Кабинет министров предлагает на сектор безопасности и обороны выделить 319,4 млрд. грн. (около 12 млрд. долл. по текущему курсу).

"Общий финансовый ресурс на сектор безопасности и обороны составляет 319,4 млрд. грн. или 5,95% ВВП. Расходы госбюджета по линии Министерства обороны в 2022 году запланированы в сумме 131 млрд. грн. (4,9 млрд. долл.) без учета государственных гарантий, что больше планового показателя 2021 года на 13,4 млрд. грн. В частности, указанные средства будут предусматривать направление 72 млрд. грн. на денежное довольствие и заработную плату военнослужащих, 33 млрд. грн. – на развитие вооружения и военной техники", – цитирует "Укринформ" Сергея Марченко.

Как отмечает "Укринформ", согласно законодательству, Кабинет министров ежегодно представляет в Верховную Раду проект закона о государственном бюджете Украины на следующий год не позднее 15 сентября текущего года. Вместе с проектом закона представляется доклад о ходе исполнения государственного бюджета Украины текущего года.

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Страны
Украина
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2 комментария
№1
20.09.2021 07:53
Бегемот Пеця гетмански решил брать газ в Словакии реверсом, сегодня закрывает 4 химзавода на Украине из-за дороговизны газа в четыре раза больше, чем в ФРГ и прочих странах с развитой химией. Только Одесский припортовый завод ликвидирует 2,1 мрлд.$ ВВП в год. освобождает нишу в пользу Луки.
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№2
20.09.2021 08:31
Там ещё интереснее вариант может быть: если наши будут качать газ по СП-2, а через Украину только платить за прокачку, а не качать, то у не братьев вообще(кроме своего) газа не будет, включая "словацкого".
+1
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