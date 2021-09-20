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ЦАМТО

Госдеп одобрил оборонную сделку с Саудовской Аравией на сумму 500 млн. долларов

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Вид на Эр-Рияд, Саудовская Аравия. Архивное фото
Вид на Эр-Рияд, Саудовская Аравия. Архивное фото.
Источник изображения: © AFP 2017 / Hassan Ammar

ЦАМТО, 17 сентября. Госдепартамент США одобрил оказание услуг Саудовской Аравии по обслуживанию военной техники на сумму 500 млн. долл., сообщает "РИА Новости" со ссылкой на Минобороны США.

Как отмечает агентство, это первый крупный оборонный контракт с Королевством за время президентства Джо Байдена, чья администрация не раз критиковала саудовские власти за ситуацию с правами человека и вовлеченность в гражданскую войну в соседнем Йемене.

"Госдепартамент вынес определение, утверждающее возможную иностранную военную сделку с Королевством Саудовская Аравия по продолжению услуг технической поддержки и поставке сопутствующего оборудования ориентировочной стоимостью в 500 млн. долл.", – говорится в релизе министерства обороны.

Уведомление о сделке Госдепартамент направил в Конгресс США.

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  • В новости упоминаются
Страны
Йемен
Саудовская Аравия
США
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