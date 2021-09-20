Пентагон создаст терминал лазерной связи, способный подключаться к любым спутникам

Целью новой программы Space-BACN станет разработка специального модуля оптической связи, который будет быстро перенастраиваться на новые частоты и режимы работы. В результате с его помощью военные и правительственные спутники смогут легко обмениваться данными как друг с другом, так и с аппаратами коммерческого назначения. Последних на низкой околоземной орбите планируется уже с дюжину «мегасозвездий» по несколько тысяч спутников в каждом.

Как пишет портал SpaceNews со ссылкой на DARPA, представители Министерства обороны США проведут первую конференцию по перспективной программе Space-BACN 22 сентября. На виртуальное мероприятие приглашены самые разные потенциальные подрядчики. В отличие от устоявшейся практики, на этот раз военные хотят не допустить сразу двух вещей: своей зависимости от единичных поставщиков, а также излишнего удорожания всего проекта. Поэтому вопреки обыкновению на конференцию позвали далеко не только аксакалов индустрии, но и те компании, которые к производству спутников не имеют никакого отношения, зато могут обладать интересными предложениями.

Управление перспективных исследовательских проектов Минобороны США (DARPA) обрисовало ожидаемые характеристики оборудования следующим образом. Это должен быть терминал оптической (лазерной) связи, способный передавать данные со скоростью порядка 100 гигабит в секунду, потребляющий не более 100 ватт энергии, а его стоимость не должна превышать 100 тысяч долларов за штуку. Но в первую очередь разработчикам предстоит обеспечить возможность перенастройки терминала «на лету», чтобы он работал с самыми разными аналогичными устройствами, установленными на других военных и гражданских спутниках.

Слайд с презентации DARPA, объясняющей ключевые аспекты Space-BACN. Терминал сравнивается с швейцарским армейским ножом по своей универсальности и необходимости Источник изображения: DARPA

Потребность в подобном оборудовании возникла из-за формирования обстановки «Дикого Запада» на околоземной орбите. Множество компаний либо уже вовсю выводит, либо планирует начать в ближайшем будущем создавать колоссальные группировки спутников. Многие из них «общаются» друг с другом посредством лазерной связи (или будут обладать таким функционалом в следующих поколениях). Поскольку аппараты производятся массово и с максимальным удешевлением конструкции, используемые в них оптические терминалы сделаны однорежимными. То есть способны передавать данные только на строго определенные ответные устройства — коммуникация даже теоретически возможна только между спутниками одного «созвездия».

Проблема в том, что такая разноголосица в эфире не позволяет создать гибкую и устойчивую экосистему связи в ближнем космосе. А Минобороны США именно таким и видит будущее околоземного пространства. Появление нового единого стандарта межспутниковой связи принесет пользу сразу для всех игроков. Военные получат надежный резервный канал передачи данных, государственные учреждения смогут оперировать своими аппаратами эффективнее, а коммерческие структуры — обзаведутся дополнительным инструментом для обеспечения устойчивого оказания услуг.

Схема концепции системы национальной безопасности на основе низкоорбительной спутниковой группировки Источник изображения: Space Development Agency

Причем Space-BACN нельзя назвать попыткой силовых структур «прикарманить» тысячи коммерческих спутников связи, которые появляются последнее время на низкой околоземной орбите. У военных скоро появится свое «созвездие», созданием которого занимается не DARPA, а другое подразделение Минобороны США — Агентство по развитию космического пространства (SDA). Причем Space-BACN, которая расшифровывается, как «адаптивный космический узел связи» идеально ложится в концепцию группировки, сформулированную SDA.

«Созвездие» военных низкоорбитальных спутников связи будет состоять всего из пары сотен аппаратов, созданных на готовых платформах разных вендоров. Это позволит как раз и обеспечить независимость от одного поставщика, а также сэкономить средства на разработке системы. Причем в техническом задании для подрядчиков четко значится требование «гарантировать взаимную совместимость спутников, созданных разными компаниями». Space-BACN может стать необходимым коммуникационным звеном. В группировке уже запланированы к запуску на 2022 год 28 аппаратов серии Tranche 0. Из них 20 будут принадлежать к транспортной части «созвездия», а 8 — к отслеживающей (основная их задача в отслеживании пусков ракет). Такое же соотношение намечено и в дальнейших сериях спутников, только общее количество резко возрастет (например, в Tranche 1 аппаратов уже 150 штук).