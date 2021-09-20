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Интерфакс-АВН

Великобритании предложат соглашение о сотрудничестве в сфере обороны и безопасности с ЕС - СМИ

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Борис Джонсон
Борис Джонсон.
Источник изображения: © РИА Новости / Джастин Гриффитс-Уилльямс

Лондон. 17 сентября. ИНТЕРФАКС - Премьер-министр Нидерландов Марк Рютте предложит своему британскому коллеге Борису Джонсону заключить соглашение с Евросоюзом в области обороны и безопасности, сообщает The Times со ссылкой на осведомленные источники.

По их данным, Джонсону будет предложен пакт с Европейским союзом о сотрудничестве в области обороны и безопасности сегодня во время встречи с Рютте на Даунинг-стрит.

Как отметили собеседники издания, европейцы считают, что правительство Великобритании более открыто к идее сотрудничества с ЕС в области обороны и безопасности после вывода военных США из Афганистана.

"Афганистан является катализатором для дальнейшего обсуждения европейского сотрудничества в области обороны, предпочтительно с участием Великобритании", - сказал дипломатический источник.

"После Brexit мало европейских лидеров поддерживали связь с Джонсоном. Важно смотреть на геополитику без разделения, и есть необходимость работать с Великобританией", - добавил он.

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Страны
Афганистан
Великобритания
Нидерланды
США
Проекты
Евросоюз
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