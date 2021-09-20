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От партизанщины к регулярной армии – талибы в Афганистане

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Источник изображения: vpk-news.ru

Пришедшее к власти в Афганистане радикальное движение «Талибан» (запрещено в РФ) планирует создать регулярную армию в стране.

«В ближайшем будущем мы построим сильную и упорядоченную армию», - заявил в среду начальник штаба сил талибов Кари Фасихуддин, которого цитируют афганские СМИ.

По словам Фасихуддина, в настоящее время о создании армии ведутся консультации.

Ранее на этой неделе госсекретарь США Энтони Блинкен на слушаниях в конгрессе по поводу вывода американских военных из Афганистана признал, что за прошедшие 20 лет не удалось создать в этой стране эффективные национальные вооруженные силы.

«Экстренная эвакуация была спровоцирована крахом афганских сил безопасности и правительства. В течение года мы постоянно проводили оценку их сил и рассматривали несколько сценариев. Но даже самый пессимистичный не предсказывал, что правительственные силы в Кабуле сдадут город, причем - когда в самой столице еще будут оставаться американские войска», - сказал Блинкен.

«Нет данных, указывающих на то, что нахождение там в течение более длительного времени сделало бы афганские силы безопасности и правительство более устойчивым или автономным. Если 20 лет и сотни миллиардов долларов поддержки, оборудования и военной подготовки было недостаточно, сделал бы год, или еще пять, или десять лет, какую-нибудь разницу?», - цитирует его Интерфакс.

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Страны
Афганистан
США
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