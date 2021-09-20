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РИА Новости

Вице-премьер Борисов: потребность Минобороны в самолетах типа Ил-112В превышает 100 единиц

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Второй полет нового российского военно-транспортного самолета Ил-112В
Второй полет нового российского военно-транспортного самолета Ил-112В.
Источник изображения: © Пресс-служба ОАК

ТЮМЕНЬ, 17 сен - РИА Новости. Потребность Вооруженных сил России в самолетах типа Ил-112В превышает 100 единиц, заявил журналистам на Тюменском нефтегазовом форуме вице-премьер Юрий Борисов.

"Сам по себе Ил-112В востребован, поскольку авиапарк, в первую очередь военно-транспортной авиации Вооруженных сил России, состоит из устаревших моделей - Ан-26 и Ан-24. Потенциальный рынок только для Вооруженных сил превышает 100 единиц", - сказал Борисов.

В июле вице-премьер заявлял, что общая потребность Минобороны и других федеральных ведомств составляет до 200 Ил-112В.

Легкий военно-транспортный самолет Ил-112В предназначен для транспортировки и воздушного десантирования личного состава, вооружения, легкой военной техники и других грузов максимальной массой пять тонн. Ил-112В придет на смену выбывающему парку Ан-26. Крейсерская скорость Ил-112В - 470 километров в час, дальность полета с максимальной нагрузкой - 1,2 тысячи километров.

Первый опытный образец самолета 17 августа потерпел катастрофу в подмосковной Кубинке. Погибли три испытателя - два летчика и бортинженер.

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Страны
Россия
Продукция
Ан-24
Ан-26
Ил-112
Компании
Минoбороны РФ
Персоны
Борисов Юрий
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