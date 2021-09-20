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Интерфакс-АВН

Двигатель транспортника Ил-112В и пассажирского Ил-114 не будут заменять на импортный после катастрофы в августе - Борисов

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Полет нового российского пассажирского самолета Ил-114-300 в подмосковном Жуковском
Полет нового российского пассажирского самолета Ил-114-300 в подмосковном Жуковском.
Источник изображения: © РИА Новости / Павел Бедняков

Причина пожара в двигателе рухнувшего в Кубинке Ил-112В до сих пор не известна

Москва. 17 сентября. ИНТЕРФАКС - Вице-премьер РФ Юрий Борисов считает необходимым доработать двигатель самолетов Ил-112В и Ил-114, а не заменять его на импортный.

"По поводу замены (двигателя на импортный - ИФ) - этого не будет. Считаю, что двигатель ТВ7-117СТ нужно доводить до рабочего состояния, которое будет соответствовать требованиям этого нового легкого транспортного самолета", - заявил журналистам Борисов.

Он отметил, что потенциальный рынок Ил-112В только для Вооруженных сил РФ превышает 100 единиц, так как на данный момент парк военно-транспортной авиации России состоит из устаревших моделей Ан-26 и Ан-24.

"Причина возгорания двигателя (рухнувшего в августе Ил-112В - ИФ) пока неизвестна, комиссия работает", - сказал вице-премьер.

17 августа в районе аэродрома Кубинка в Подмосковье разбился единственный летный образец нового транспортника Ил-112В. Катастрофа произошла при заходе на посадку во время тренировочного полета перед форумом "Армия-2021". Погибли все три члена экипажа.

Крушению Ил-112В предшествовало возгорание правого двигателя. Аналогичные двигатели (турбовинтовые ТВ7-117СТ разработки "ОДК-Климов" госкорпорации "Ростех") установлены на пассажирском Ил-114-300, который пока также проходит испытания. По данным ОАК, испытательные полеты Ил-114 приостановлены до выяснения причин крушения Ил-112В.

Ожидалось, что в 2021 году Минобороны РФ получит первые два Ил-112В для последующих госиспытаний, а с 2023 года начнутся уже серийные поставки. Серийные поставки Ил-114 также были запланированы на 2023 год.

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