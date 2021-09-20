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Интерфакс-АВН

В новой госпрограмме вооружения рассмотрят возможность закупки истребителей Су-75 Checkmate для Минобороны РФ - Борисов

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Легкий тактический однодвигательный истребитель Checkmate
Легкий тактический однодвигательный истребитель Checkmate.
Источник изображения: © Сергей Карпухин/ТАСС

Москва. 17 сентября. ИНТЕРФАКС - При планировании новой госпрограммы вооружения на 2024-2033 годы обсудят вероятность закупки для Минобороны РФ лёгких однодвигательных истребителей 5-го поколения Су-75 Checkmate, сообщил журналистам вице-премьер Юрий Борисов.

"В планах будущей ГПВ рассмотрят возможность его приобретения. Это важный фактор экспортного потенциала. Иностранные заказчики всегда интересуются - берут ли родные вооружённые силы ту технику, которую предлагают на экспорт", - заявил Борисов.

Он отметил, что в настоящее время Минобороны РФ покупает двухдвигательные истребители по соображениям надёжности.

"Самолёт Су-75 Checkmate - однодвигательный, что накладывает определённые требования по надёжности. Министерство обороны и ВКС традиционно достаточно осторожно относятся к такой реализации. Тем не менее, в мире лёгкие однодвигательные машины достаточно широко распространены", - сказал вице-премьер.

По его словам, показанный на МАКС-2021 демонстратор после некоторых доработок способен совершить первый полёт в 2023 году, а массовое производство должно начаться с 2025-2026 года, "иначе мы просто не войдём в этот рынок, где присутствуют уже американские и китайские модели".

"По своим потенциальным характеристикам этот самолёт обладает очень хорошим потенциалом, у него есть все перспективы занять определенную нишу, и у него уже есть потенциальные покупатели", - заявил Борисов.

"Два критерия: быстрый вывод его на рынок и разумная цена - это характеристики, которые позволят ему занять соответствующую нишу", - добавил вице-премьер.

Новый истребитель "Сухого" Checkmate ("Шах и мат") был представлен президенту РФ Владимиру Путину 20 июля на авиасалоне МАКС-2021. По данным разработчиков, Checkmate способен преодолевать до 3 тыс. км, разгоняться до двух скоростей звука и нести 7400 кг боевой нагрузки. Он сможет одновременно атаковать до шести воздушных, морских и наземных целей, включая ударные дроны и зарубежные самолеты пятого поколения.

Глава "Ростеха" Сергей Чемезов оценил стоимость нового самолета в $25-30 млн. Для удешевления Checkmate унифицируют с истребителями Су-35 и Су-57, отметил глава Минпромторга РФ Денис Мантуров.

Объем поставок истребителя на ближайшие 15 лет оценивается в 300 машин. Он составит конкуренцию американскому F-35 Lightning II и шведскому JAS-39 Gripen.

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1 комментарий
№1
20.09.2021 18:40


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