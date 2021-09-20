Из-за катастрофы Ил-112В его серийные поставки начнутся позже запланированного 2023 года - Борисов

Москва. 17 сентября. ИНТЕРФАКС - Серийные поставки военно-транспортного самолета Ил-112В сдвинутся из-за произошедшей в августе катастрофы, точный срок пока неизвестен, сообщил журналистам вице-премьер Юрий Борисов.

"Первоначально постановка на крыло планировалась на 2023 год. Но эта трагедия, конечно, внесет свои коррективы. Для продолжения испытаний нужно быстро выстроить дополнительную модель", - заявил Борисов.

Он напомнил, что опытный образец самолета не соответствовал техзаданию Минобороны РФ по грузоподъемности: "Он должен был возить не менее 5 тонн, но не мог, поскольку был перетяжелен - в ОАК развернули дополнительные работы, благодаря чему добились соответствия требованиям заказчика".

"Но катастрофа притормозит вывод на рынок, будет сдвижка вправо. На сколько - не знаю, будем минимизировать", - сказал вице-премьер.

17 августа в районе аэродрома Кубинка в Подмосковье разбился единственный летный образец нового транспортника Ил-112В. Катастрофа произошла при заходе на посадку во время тренировочного полета перед форумом "Армия-2021". Погибли все три члена экипажа.

Крушению Ил-112В предшествовало возгорание правого двигателя. Аналогичные двигатели (турбовинтовые ТВ7-117СТ разработки "ОДК-Климов" госкорпорации "Ростех") установлены на пассажирском Ил-114-300, который пока также проходит испытания. По данным ОАК, испытательные полеты Ил-114 приостановлены до выяснения причин крушения Ил-112В.

Ожидалось, что в 2021 году Минобороны РФ получит первые два Ил-112В для последующих госиспытаний, а с 2023 года начнутся уже серийные поставки. Серийные поставки Ил-114 также были запланированы на 2023 год.