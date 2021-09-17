«Запад-2021» – новый уровень интеграции вооруженных сил России и Беларуси

Завершается масштабное совместное стратегическое учение (ССУ) «Запад-2021». Но еще в самом его начале заговорили об особенностях этого мероприятия.

На церемонии открытия ССУ замминистра обороны РФ Николай Панков отметил: «Мероприятие такого масштаба во многом уникально. Его размах, состав государств-участников, количество привлекаемого личного состава и техники свидетельствуют о возросшем значении совместной подготовки наших вооружённых сил».

Ключевые слова – «совместная подготовка», они предполагают наработку участниками учений слаженности в совместных действиях – при принятии решений, управлении войсками, ведении боевых действий и так далее.

Следует отметить, что повышению уровня слаженности особое внимание уделялось еще на этапе подготовки к «Западу-2021». Для этого был проведен целый ряд специальных совместных учений – со специалистами связи, РЭБ, инженерами, десантниками, танкистами и мотострелками, в которых приняли участие российские и белорусские военнослужащие. Эффективность и результативность подобных мероприятий как раз и были продемонстрированы на ССУ.

Как яркий пример наработанного высокого уровня слаженности можно привести ночное десантирование, которое состоялось в один из первых дней учения на Брестском полигоне с привлечением военно-транспортных самолётов Ил-76МД. В высадке участвовали военнослужащие армейского спецназа РФ, Беларуси и Казахстана.

Перед российскими спецназовцами была поставлена нетривиальная задача – первыми высадиться в заданный район с высоты 1,5 тысяч метров без подсветки территории. «Когда эта задача была выполнена, десантировались белорусские и казахстанские десантники с высоты 600 метров. Союзный десант с ходу приступил к выполнению учебно-боевых задач в рамках учений», – сообщила пресс-служба белорусского минобороны.

По мнению экспертов, десантирование в тёмное время суток и с техникой – один из сложнейших элементов боевой подготовки. Несмотря на наличие спецсредств, военнослужащие должны были преодолеть немало трудностей, связанных с поддержанием дистанции после прыжка и ориентированием на местности. Как сейчас уже очевидно, десантники союзных армий успешно справились со всеми задачами.

В своем интервью командующий силами специальных операций Вооруженных Сил Республики Беларусь генерал-майор Вадим Денисенко рассказал: «На каждом таком учении мы увеличиваем количество совместных подразделений, чтобы военнослужащие чувствовали плечо товарища при совершении прыжков с парашютом. Техника и личный состав приземлились строго в площадку для десантирования и приступили к выполнению задач по учению. На этом учении мы уже отработали самые сложные задачи. Это десантирование как днем, так и ночью, боевая стрельба в темное время суток, захват острова, преодоление водных преград».

В ходе последующих суток ССУ российскими и белорусскими военнослужащими совместно были отработаны учебно-боевые задачи по отражению соединениями и воинскими частями региональной группировки войск наступления главных сил противника, ведению маневренной обороны, нанесению поражения основным группировкам войск противника, контрдиверсионные действия. Прикрытие региональной группировки войск выполнялось авиацией непосредственной авиационной поддержки – вертолетами Ми-24 ВВС и войск ПВО ВС РБ и Ка-52 армейской авиации ВС РФ.

Большое внимание на ССУ было также уделено передаче опыта в области современных тактических приёмов, чтобы в дальнейшем совершенствоваться в их совместном применении.

В частности, участники манёвров отработали тактику «вертолётной карусели», перехват крылатых ракет условного противника с помощью истребительной авиации и различные методы борьбы с БПЛА. Как отмечают в оборонном ведомстве России, в основу задач, которые выполнили войска государств-союзников, положен опыт сирийской кампании.

По словам замминистра обороны РФ Юнус-Бека Евкурова, благодаря сирийской операции российские военные получили богатый опыт в выработке методов борьбы с ударными и разведывательными БПЛА.

«Этот опыт, ничего не скрывая, мы передаём нашим братьям-белорусам и членам ОДКБ, вместе с ними проводим учения и этот опыт внедряем», – заявил Евкуров.

В свою очередь, руководитель российского Бюро военно-политического анализа Александр Михайлов отметил: «Белорусы активно заимствуют тактику ведения боевых действий у наших солдат и офицеров, многие из которых либо побывали в командировке в Сирии, либо прошли обучение на основе сирийского опыта».

Как считает Михайлов, манёвры «Запад-2021» способствуют по-настоящему глубокой интеграции армий РФ и Беларуси, и усвоение опыта, полученного в Сирии, занимает в этом процессе не последнее место.

Владимир Вуячич