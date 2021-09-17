"Янтарь" ускорит строительство двух больших десантных кораблей - ОСК

Выведенная из цеха секция корпуса головного большого десантного корабля модифицированного проекта 11711 "Владимир Андреев" (заводской номер 303), строящегося для ВМФ России на АО "Прибалтийский судостроительный завод "Янтарь" в Калининграде по проекту АО "Невское проектно-конструкторское бюро" (Санкт-Петербург), июль 2021 года.

Москва. 16 сентября. ИНТЕРФАКС - АО "Прибалтийский судостроительный завод "Янтарь" ускорит строительство двух больших десантных кораблей (БДК) проекта 11711, сообщила в четверг АО "Объединенная судостроительная корпорация" по итогам совещания, которое провел на верфи заместитель министра обороны РФ Алексей Криворучко.

"На совещании было отмечено, что корабелы готовы ускорить строительство двух больших десантных кораблей проекта 11711, невзирая на создавшиеся технические сложности", - говорится в сообщении корпорации.

"Янтарь" посетили Криворучко, замминистра промышленности и торговли Олег Рязанцев и заместитель генерального директора ОСК Андрей Бузинов. Делегация осмотрела производственные мощности и ознакомилась с ходом строительства сдаточных заказов и реконструкции достроечной набережной, говорится в сообщении.

"Мы продолжаем работу по строительству и сдаче ряда кораблей военного и гражданского назначения, в том числе в рамках международного сотрудничества. В рамках кластерной кооперации предприятий судостроительной отрасли региона участвуем в строительстве электропарома и планируем строительство катеров катамаранного типа проекта "Добрыня", - рассказал генеральный директор "Янтаря" Илья Самарин о выполнения заводом государственного оборонного заказа и заказов по линии Минпромторга.

Как сообщалось, в апреле 2019 года на "Янтаре" заложили сразу два БДК улучшенного проекта 11711 - "Владимир Андреев" и "Василий Трушин". Эти корабли будут несколько отличаться от прежнего проекта. Они будут больше по размерам - по длине и ширине. У нах спроектирована одна надстройка и более вместительные внутренние помещения и вертолетная площадка. Первый корабль должен быть сдан в 2023 году, второй - в 2024 году.

Сообщалось, что разработчик данного проекта "Невское проектно-конструкторское бюро" с задержками передает заводу обновленную документацию, необходимую для строительства.

Ранее "Янтарь" построил для ВМФ России два БДК проекта 11711 - "Иван Грен" в июне 2018 года и "Петр Моргунов" в декабре 2020 года. Оба корабля вошли в состав Северного флота.