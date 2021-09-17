Старейшему производителю российского тротила – 110 лет

АО «Полимер», входящее сегодня в контур управления холдинга «Технодинамика» Госкорпорации Ростех, является правопреемником знаменитого Самарского завода взрывчатых веществ.

Этот завод стоял у самых истоков отрасли производства бризантных взрывчатых веществ и снаряжения ими боеприпасов.

Он был первым отечественным государственным предприятием по изготовлению тротила и тетрила. «Полимеру» исполняется 110 лет.

Изначально план завода был таков – 410-440 тонн тротила и 33 тонны тетрила в год, но с началом Первой мировой войны эти цифры выросли – русской армии требовалось уже более 3 тысяч тонн тротила ежегодно. Всего за годы Первой мировой Сергиевский завод произвел более 8 тысяч тонн тротила (около 12% всего производства в стране) и более 130 тонн тетрила – половину всего российского объема. На заводе собрали 4 млн ручных гранат, что составило более четверти всех снаряженных гранат в стране.

К 1917 году по численности рабочих Сергиевский завод находился на втором месте в губернии после Трубочного завода. В 1918 году после объявления мира с Германией завод временно приостанавливает работу. В том же году Иващенково недолго находилось под властью чехословацкого корпуса, и производство возобновилось. Поселок и завод тогда сильно пострадали от боев. С 1918 года поселок носит название Троцк, c 1929 года – Чапаевск, уже в статусе города, а спустя десять лет завод получает секретный номер №15.

В годы Великой Отечественной войны Чапаевский завод играет важнейшую роль в снабжении Красной армии боеприпасами. Он был одним из немногих предприятий страны, где производился весь перечень нужных фронту взрывчатых веществ, и без участия завода трудно себе представить победу в войне. Особенно важна миссия чапаевцев была в 1941 году, когда многие аналогичные предприятия были разрушены или попали в оккупацию, а эвакуированные в тыл заводы еще не развернулись во всю мощь. Тогда Чапаевский завод практически в одиночку снабжал боеприпасами все фронты.

Каждая пятая авиабомба, каждый третий артиллерийский снаряд и весь морской боезапас для всех флотов страны за годы войны были собраны и начинены тротилом здесь.

В военные годы основу коллектива составляли женщины, студенты, школьники. Работать приходилось на износ. От усталости случались и трагические случаи – от взрывов и аварий на производстве в годы войны в Чапаевске погибли 124 человека. Указом Президиума Верховного Совета СССР от 20 января 1942 г. завод №15 был награжден орденом Трудового Красного Знамени.

В тяжелые 1990-е штат завода сильно сокращается, предприятие разделяется на несколько отдельных производств. Благодаря усилиям руководства и коллектива завод, получивший название «Полимер», смог сохранить компетенции в создании боеприпасов.

АО «Полимер» − ведущее предприятие отрасли, стратегическая организация страны, исполнитель государственной программы вооружения и гособоронзаказа. Чапаевский завод входит в контур управления холдинга «Технодинамика» Госкорпорации Ростех и выпускает боеприпасы и комплектующие элементы на основе бризантных взрывчатых веществ практически для всех видов Вооруженных сил РФ, сообщили в Ростехе.