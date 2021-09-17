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ЦАМТО

На заседании СМИД, СМО и КССБ в Душанбе обсудили военно-политическую обстановку в зоне ответственности ОДКБ

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ОДКБ
ОДКБ.
Источник изображения: belvpo.com

ЦАМТО, 16 сентября. В Душанбе под председательством главы МИД Республики Таджикистан Сироджиддина Мухриддина 15 сентября состоялось совместное заседание Совета министров иностранных дел, Совета министров обороны и Комитета секретарей советов безопасности.

В заседании принял участие генеральный секретарь ОДКБ Станислав Зась.

В ходе заседания главы МИД, министерств обороны и советов безопасности детально обсудили военно-политическую обстановку в регионах коллективной безопасности ОДКБ, ее влияние на безопасность государств-членов Организации и деятельность Организации в межсессионный период.

Генеральный секретарь ОДКБ Станислав Зась по итогам заседания проинформировал представителей СМИ о его результатах.

Он отметил, что обстановка практически по всему периметру границ государств-членов ОДКБ остается сложной. Особенно беспокоит ситуация в Афганистане. Участники совместного заседания обсуждали положение дел на таджикско-афганской границе. "Сегодня там ситуация неблагоприятная, но таджикские пограничники и правоохранительные органы полностью контролируют рубежи страны. Поэтому все государства-члены ОДКБ едины во мнении и еще раз подтвердили общую позицию: в случае обострения ситуации на южных рубежах ОДКБ Таджикистану будет оказана вся необходимая военная и военно-техническая помощь. 16 сентября в ходе заседания СКБ будут детально рассмотрены соответствующие предложения по предотвращению возможных угроз из Афганистана, которые были проработаны по итогам внеочередной сессии СКБ ОДКБ 23 августа, прошедшей в режиме видеоконференции", – сказал С.Зась.

Генеральный секретарь ОДКБ сообщил, что предметно обсуждалась координация государств-членов ОДКБ в вопросах внешней политики. "Одним из важнейших инструментов такой координации является принятие совместных заявлений. В ходе нынешнего совместного заседания СМИД, СМО и КССБ было принято 5 таких заявлений", – заявил он. Это:

- Совместное заявление государств-членов ОДКБ "О положении в Афганистане".

- Совместное заявление министров иностранных дел государств-членов Организации Договора о коллективной безопасности "О подтверждении приверженности принципам Устава ООН и укреплении сотрудничества по обеспечению их неукоснительного соблюдения".

-Заявление министров иностранных дел государств-членов ОДКБ по случаю 30-летия СНГ и 20-летия Шанхайской Организации Сотрудничества.

- Заявление министров иностранных дел государств-членов Организации Договора о коллективной безопасности о коллективных усилиях по урегулированию кризисных ситуаций на Ближнем Востоке и в Северной Африке.

Министры иностранных дел государств-членов Организации Договора о коллективной безопасности подписали Заявление о координации совместных усилий в сфере информационной безопасности, включая противодействие использованию информационно-коммуникационных технологий в террористических и других преступных целях.

С учетом современных реалий в сфере биологической безопасности принято Решение Комитета секретарей советов безопасности Организации Договора о коллективной безопасности "О Координационном совете уполномоченных органов государств-членов Организации Договора о коллективной безопасности по вопросам биологической безопасности".

Также был подписан большой блок документов в сфере подготовки кадров для вооруженных сил государств-членов ОДКБ, сообщает пресс-служба ОДКБ.

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