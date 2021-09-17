Обстановка в зоне ответственности ОДКБ несет риски для нашей безопасности – Путин

ОДКБ должна быть готова задействовать свой оборонный и политический потенциал для поддержания стабильности на своей территории после поспешного ухода США из Афганистана, заявил президент РФ Владимир Путин.

«Обстановка в зоне ответственности ОДКБ и внешних границах государств-членов не только нестабильная, но и несет по-настоящему острые вызовы и риски для безопасности наших стран», - сказал президент, выступая на сессии Совета коллективной безопасности ОДКБ по видеосвязи.

«Сразу после, мягко говоря, поспешного вывода войск США и их союзников и прихода к власти движения талибов (запрещена в РФ) мы с вами на внеочередном саммите ОДКБ обменялись мнениями об опасностях, связанных с кардинально изменившейся ситуацией в этой стране», - отметил Путин.

Он напомнил, что на той встрече лидеры ОДКБ согласились, что необходимо быть готовыми в любой момент в полной мере задействовать оборонный и политический потенциал ОДКБ для обеспечения безопасности, поддержания мира и стабильности в наших странах.