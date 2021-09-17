ОДКБ должна быть готова поддерживать стабильность на своей территории - Путин

Москва. 16 сентября. ИНТЕРФАКС - ОДКБ должна быть готова задействовать свой оборонный и политический потенциал для поддержания стабильности на своей территории после поспешного ухода США из Афганистана, заявил президент РФ Владимир Путин.

"Обстановка в зоне ответственности ОДКБ и внешних границах государств-членов не только нестабильная, но и несет по-настоящему острые вызовы и риски для безопасности наших стран", - сказал президент РФ, выступая на сессии Совета коллективной безопасности ОДКБ по видеосвязи.

"Сразу после, мягко говоря, поспешного вывода войск США и их союзников и прихода к власти движения талибов (группировка "Талибан" запрещена в РФ) мы с вами на внеочередном саммите ОДКБ обменялись мнениями об опасностях, связанных с кардинально изменившейся ситуацией в этой стране", - продолжил Путин.