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Интерфакс-АВН

Байден полностью доверяет оказавшемуся в сердце скандала председателю Объединенного комитета начальников штабов - Белый дом

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Генерал Марк Милли
Генерал Марк Милли.
Источник изображения: http://perevodika.ru

Вашингтон. 15 сентября. ИНТЕРФАКС - Президент США Джо Байден не видит причин не доверять председателю Объединенного комитета начальников штабов ВС США Марку Милли, заявила в среду представитель Белого дома Джен Псаки.

"Президент уже почти восемь месяцев работает с председателем Милли. Он видит, что Милли - патриот, верен конституции. Президент уверен в способности генерала выполнять функции лидера", - сказала она на брифинге.

Со своей стороны, представитель Пентагона Джон Кирби отметил, что его ведомство не собирается рассекречивать стенограмму телефонного разговора Милли с китайским коллегой. Именно этот разговор, состоявшийся еще во время президентства Дональда Трампа, и стал причиной скандала.

Представитель Милли, Дэйв Батлер, заверил, что "телефонные переговоры с Китаем и другими странами в октябре и январе были проведены с целью успокоить собеседников и поддержать стратегическую стабильность".

"Все телефонные переговоры председателя с его иностранными визави, в том числе - и те, о которых стало известно СМИ, координируются. О них сообщают в Пентагон и в другие ведомства", - добавил Батлер.

Ранее сообщалось, что бывший президент США Дональд Трамп отверг сообщения о возможных планах нанести удар по Китаю, которые появились в ряде американских СМИ, получивших копии книги "Угроза" журналистов Боба Вудворда и Роберта Косты.

Трамп, слова которого приводит издание The Hill, заявил, что книга была "состряпана слабым и неэффективным генералом вместе с двумя авторами, которым я отказался давать интервью, потому что они пишут вымысел, а не факты".

По его словам, он "никогда даже не думал о нападении на Китай - и Китай это знает".

"Люди, которые сфабриковали эту историю, больны и безумны, и люди, которые ее печатают, такие же ...", - добавил бывший президент США.

Трамп также отметил, что если сообщения о поведении Милли верны, то это "предательство".

Он также раскритиковал генерала за беспорядочный вывод войск США из Афганистана.

"Если история "тупицы" генерала Марка Милли, того самого несостоявшегося лидера, который организовал худший вывод войск из страны, Афганистана, в истории США, оставив после себя множество убитых и раненых солдат, многих американских граждан и новейшую и самую совершенную военную технику в мире стоимостью $85 млрд, а также репутацию нашей страны, верна, то я предполагаю, что его должны судить за измену, потому что он имел дело со своим китайским коллегой за спиной президента и сказал Китаю, что он уведомит их "об атаке"", - отметил Трамп.

Комментарии экс-президента появились после того, как ряд американских СМИ, получивших копии книги "Угроза", сообщили, что Милли позвонил своему китайскому коллеге Ли Цзочэну 30 октября 2020 года - за четыре дня до выборов, а также уже после проигранных Трампом выборов - 8 января, чтобы заверить его, что у Трампа нет планов атаковать Китай.

Как сообщила The New York Times, согласно книге, разведка США за несколько дней до выборов 2020 года показала, что китайцы полагали, что Трамп готовится нанести военный удар, чтобы спровоцировать международный кризис.

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  • В новости упоминаются
Страны
Афганистан
Китай
США
Персоны
Трамп Дональд
Проекты
2020-й год
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