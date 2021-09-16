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Российская газета

Юрий Борисов: Военные вузы начали готовить специалистов для работы с дронами

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Юрий Борисов (на фото — справа): Обращению с новейшим оружием теперь учат даже суворовцев.
Юрий Борисов (на фото — справа): Обращению с новейшим оружием теперь учат даже суворовцев.
Источник изображения: Петр Ковалев / ТАСС

В военных вузах уже готовят специалистов для обслуживания новейшей техники, поступаемой в войска. Дело в том, что в ближайшие годы на вооружение армии начнут массово поступать образцы новейшего вооружения и техники. В том числе ударные беспилотники и боевые роботы.

Но вот готовы ли офицеры и сержанты к встрече с "чудесами техники"?

"В военном ведомстве жесткая дисциплина, и вопрос подготовки соответствующих кадров там своевременно был взят на контроль", - рассказал в рамках Тюменского нефтегазового форума корреспонденту "РГ" курирующий военно-промышленный комплекс вице-премьер Юрий Борисов.

По его словам, начиная с 2012 года по решению министра обороны Сергея Шойгу была восстановлена численность курсантов и вернулись в программы обучения востребованные военные дисциплины. "Раньше было не совсем обдуманное сокращение офицерского состава, и число курсантов исчислялось единицами. Сейчас набор восстановлен, и в военные вузы огромный спрос и конкурс", - пояснил Борисов.

Что касается робототехники, то это новая устоявшаяся тенденция, причем в различных видах и родах войск, продолжил вице-премьер Борисов. Это, по его словам, и летательные беспилотники, и сухопутные "Уран-6" и "Уран-9", а также надводные и подводные.

"Конечно, это требует соответствующей подготовки кадров. И новые специальности уже начали появляться с 2020 года в некоторых военных вузах. Курсанты уже обучаются новой специальности - операторов по работе с беспилотными системами. Идет плановая работа по подготовке таких специалистов", - рассказал замглавы правительства.

"Даже в Тверском Суворовском училище, которое я заканчивал в свое время, а сейчас курирую, там факультативно присутствует возможность обучаться работе с беспилотниками. Сегодня руководство училища обозначило мне проблему - нужен класс с тренажерами для ребят, которые еще в старших классах станут осваивать новые военные специальности", - отметил Борисов.

На уточняющий вопрос о том, какое новейшее российское вооружение можно назвать максимально прорывным, вице-премьер не стал выделять какое-то конкретное.

"Мы долгие годы старались быть вровень или догонять ведущие оружейные разработки западных стран. И впервые за все это время вырвались вперед. В области создания гиперзвукового оружия. В области создания оружия на новых физических принципах, которые используют для своей эксплуатации новые типы двигателей - компактные ядерные установки малой мощности. Сейчас мы имеем серьезное преимущество в этом плане перед ведущими западными странами. И будем стараться сохранять его. Тем более что оно соответствует основным тенденциям развития вооружения и военной техники, которые идут по пути использования высокоточного оружия, широкого применения беспилотных систем и роботизации", - отметил Юрий Борисов.

Мы долгие годы старались догонять оружейные разработки западных стран. И впервые вырвались вперед 

Также вице-премьер рассказал о ходе диверсификации - перепрофилировании оборонных предприятий на изготовление невоенной продукции.

"По итогам прошлого года доля присутствия российских оборонных предприятий на гражданском рынке составила 25,8 процента от общего портфеля их заказов. Планка в 30 процентов к 2025 году, абсолютно уверен, будет преодолена. Прогноз этого года - мы должны приблизиться к 28, может, 28,5 процента. А к 2030 году выполнить поручение президента и диверсифицировать 50 процентов ОПК страны", - заключил он.


Иван Петров (Тюмень)

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Уран-6
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Борисов Юрий
Шойгу Сергей
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