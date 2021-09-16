ABC News (США): Путин наблюдает за грандиозной демонстрацией силы в ходе военных учений «Запад-2021»

Учения «Запад», вероятнее всего, станут самыми масштабными военными учениями России в Европе со времен холодной войны, пишет автор. При этом он приводит мнения экспертов о том, что этими учениями Россия пытается создать преувеличенное впечатление о своей военной мощи. Но это всё равно страшно — Польше и Литве.

Полигон Мулино, Россия - Президент России Владимир Пути наблюдал грандиозную демонстрацию военной мощи своих вооруженных сил в понедельник, 13 сентября, в ходе заключительной части учений, которые, по мнению многих, могут стать самыми масштабными военными учениями России в Европе со времен холодной войны.

Учения "Запад" проводятся совместно с вооруженными силами Белоруссии каждые два года. Их основная часть началась на прошлой неделе, они проходят на множестве полигонов в западной части России и в Белоруссии, и в них задействованы десятки тысяч военнослужащих, сотни танков, самолетов и военных кораблей.

Учения "Запад" направлены на то, чтобы проверить способность вооруженных сил России вести масштабную войну с НАТО у ее западной границы. Эти учения уходят своими корнями во времена холодной войны, однако за последние годы, когда отношения России с Западом заметно испортились, Путин расширил их масштабы и охват, используя их для демонстрации возрожденной мощи России.

Представители России сообщили, что в этом году в учениях "Запад" задействованы 200 тысяч военнослужащих, однако большинство военных аналитиков считают это существенным преувеличением и отмечают, что реальное число участвующих в учениях солдат составляет 50-100 тысяч человек.

В понедельник, 13 сентября, Путин лично наблюдал за ходом того, что можно назвать тщательно спланированным грандиозным финалом учений, который прошел на полигоне под Нижним Новгородом - городом, расположенном в 420 километрах от Москвы.

Из командного пункта на полигоне Мулино Путин в бинокль наблюдал за ходом военных учений "Запад-2021" под охраной хорошо вооруженных снайперов.

В течение 45 минут российские военнослужащие вели мощный заградительный огонь обстрел, используя гаубицы, реактивные системы залпового огня и десятков танков и бронемашин, а в это время над ними кружили военные самолеты и вертолеты.

В ходе учений силы, возглавляемые Россией, защищались от войск условного врага, названного "западниками". Помимо российских и белорусских военнослужащих в этих учениях приняли участие немногочисленные контингенты из Индии, Киргизии, Казахстана, Монголии и Армении.

Та демонстрация силы, за которой наблюдал Путин, оказалась заметно масштабнее той, которую устроили во время прошлых учений "Запад" в 2017 году. Учения "Запад-2017" вызвали серьезное беспокойство в Восточной Европе на фоне горячих дискуссий о том, что они могли послужить прикрытием для вторжения России в соседние страны.

В этом году учения "Запад" привлекли меньше внимания прессы, несмотря на заметно более напряженную политическую атмосферу в Белоруссии после массовых протестов против авторитарного лидера Александра Лукашенко.

Решение Лукашенко жестоко подавить мирные протесты граждан - при поддержке России - поставило его и Москву в положение конфронтации с европейскими странами и Соединенными Штатами.

Поскольку Лукашенко обратился за помощью к Кремлю, возникли опасения, что Путин может использовать этот рычаг влияния, чтобы наконец достичь своей давней цели и добиться окончательной интеграции Белоруссии и России. На прошлой неделе, когда начались эти совместные стратегические учения, Путин и Лукашенко объявили о планах по значительному углублению экономической интеграции под лозунгом "Две страны - одна экономика".

Поскольку теперь способность Лукашенко оставаться у власти зависит от поддержки России, эти две страны используют военные учения для того, чтобы сделать акцент на той решительной поддержке, которую Москва оказывает белорусскому лидеру.

"В интересах Минска - пригласить гораздо более многочисленный российский контингент, чтобы продемонстрировать поддержку своего режима", - написал на прошлой неделе Майкл Кофман (Michael Kofman), директор Программы по изучению России в Центре военно-морского анализа, в своей статье на сайте War on the Rocks.

"Судя по ранним развертываниям и выбору учебных полигонов, в Белоруссии скоро появится более многочисленный российский контингент, и российские военные окажутся гораздо ближе к границе с Польшей, чем когда-либо во время предыдущих учений "Запад"", - пояснил Кофман.

Согласно сценарию этих военных учений, Россия должна была помочь Белоруссии защититься от нападения трех вымышленных противников - "Ньярис", "Поморие" и "Полярная Республика", - то есть фактически от Литвы, Польши и какой-то скандинавской страны.

Ранее Лукашенко заявлял, что массовые протесты против его режима являются частью спланированного вторжения стран НАТО в Белоруссию. Ранее он неоднократно делал дикие заявления о том, что западные страны стянули свои военные силы к границе Белоруссии.

Эта позиция Лукашенко частично нашла отражение в сценарии учений "Запад-2021": в их ходе отрабатывали противостояние "террористам", пользующимся поддержкой Запада, которые провоцировали нестабильность, чтобы использовать ее в качестве предлога для вторжения.

Соседние с Белоруссией Польша и Литва выразили беспокойство по поводу проведения военных учений "Запад-2021". Обе страны уже столкнулись с миграционным кризисом, который Лукашенко спровоцировал в отместку за их готовность поддерживать продемократическую оппозицию в Белоруссии. Последние несколько месяцев европейские чиновники обвиняют Лукашенко в том, что он принимает тысячи мигрантов, в основном из Ирака, а затем переправляет их через границу в страны Евросоюза.

Учения "Запад", которые, несомненно, имеют большое значение в смысле повышения боеготовности вооруженных сил, также служат Путину инструментом пропаганды. Стивен Ганьярд (Stephen Ganyard), бывший заместитель помощника госсекретаря США, а ныне журналист ABC News, считает, что такие демонстрации силы рассчитаны "главным образом на внутреннего потребителя".

Демонстрация военной мощи России в понедельник, 13 сентября, состоялась всего за четыре дня до начала парламентских выборов в России.

Военные эксперты предупредили о необходимости с осторожностью относиться к заявлениям России о масштабах учений. По мнению экспертов, такие заявления направлены на то, чтобы создать преувеличенное впечатление о военной мощи России.

"Военное руководство России, скорее всего, надеется, что западные СМИ опубликуют преувеличенные цифры, что поможет подтвердить масштабы и успешность этих военных учений", - написал Кофман.

Между тем страны НАТО обвинили Россию в том, что она не сообщила формальным образом реальное число военнослужащих, задействованных в этих учениях. Согласно Венскому документу 1990 года, Россия обязана приглашать наблюдателей из Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе на военные учения, число участников которых превышает 13 тысяч военнослужащих. Хотя в своих публичных заявлениях представители России говорят об участии 200 тысяч военнослужащих, Москва уклоняется от выполнения этого требования, заявляя, что в каждом конкретном этапе этих учений задействовано менее 13 тысяч военных.

Россия настаивает, что эти учения носят исключительно оборонительный характер. На прошлой неделе на полигонах представители российского командования старались делать акцент на том, что эти учения не несут никакой угрозы.

"Мы не хотим никого тревожить, - сказал полковник Александр Заваский, командир воздушно-десантного подразделения, участвующего в учениях в Калининграде, в интервью ABC News в субботу. - Это заранее запланированные учения, поэтому не волнуйтесь".

Патрик Ривелл (Patrick Reevell)