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Интерфакс-АВН

Российская лунная сверхтяжелая ракета будет многоразовой - Рогозин

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Дмитрий Рогозин
Дмитрий Рогозин.
Источник изображения: Фото: Александр Коряков / Коммерсантъ

Екатеринбург. 15 сентября. ИНТЕРФАКС - Метановые двигатели, разрабатываемые в настоящее время для сверхтяжелой лунной ракеты, позволят многократно использовать ступени носителя, заявил глава госкорпорации "Роскосмос" Дмитрий Рогозин.

"Метановый двигатель даст нам возможность многократно использовать ступени этой ракеты сверхтяжелого класса. (...) Если мы хотим создать эту систему, то она должна быть многоразовой", - сказал Рогозин журналистам.

"Мы надеемся их получить (двигатели - ИФ) к 2024-2025 году", - сказал он.

Рогозин подчеркнул, что ракета сверхтяжелого класса будет гораздо дороже ракеты среднего класса.

"Ракета сверхтяжелого класса будет стоить колоссальных денег, сама программа будет чрезвычайно дорогой. Если уж мы создаем такую ракету на 20-30 лет вперед, то надо ее делать не из того, что было, (...) надо максимально использовать эту работу для того, чтобы внедрить самые новейшие технологии", - сообщил глава "Роскосмоса".

10 февраля глава Ракетно-космического центра (РКЦ) "Прогресс" Дмитрий Баранов сообщил, что разработка ракеты "Енисей", которую создавали для лунной программы, приостановлена, проектировщики ожидают решения по изменению облика.

"Возможна коррекция ее облика. Сейчас этот вопрос пока до конца не решен, поэтому сейчас разработка поставлена на паузу. Мы готовы продолжить работу после того, как соответствующее решение будет принято. Я думаю, что это вопрос нескольких месяцев, я бы так сказал, до середины этого года", - сказал Баранов журналистам.

15 февраля Рогозин сообщил, что новая концепция сверхтяжелой лунной ракеты "Енисей" будет представлена в течение трех-четырех месяцев.

Ранее сообщалось, что Совет по космосу РАН после доклада гендиректора "Роскосмоса" рекомендовал отложить создание предназначенной для полетов к Луне ракеты-носителя сверхтяжелого класса на неопределенный срок.

Как отмечалось в документе, после докладов Рогозина и замгенконструктора по общему проектированию АО "НПО Лавочкина" Ивана Москатиньева Совет рекомендовал руководству РАН и "Роскосмоса" "обратиться к президенту с предложением скорректировать государственную космическую программу до 2030 года "в части переноса срока создания космического ракетного комплекса сверхтяжелого класса на более поздний срок".

Ранее планировалось для этих целей задействовать ракету-носитель сверхтяжелого класса "Енисей", для запусков которой на космодроме Восточный планируется соорудить отдельный стартовый комплекс.

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Страны
Россия
Компании
НПО Лавочкина
Роскосмос
Персоны
Рогозин Дмитрий
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Восточный Космодром
Луна
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