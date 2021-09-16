Северная Корея осуществила пуск двух баллистических ракет в сторону Японии

В японских СМИ появились сообщения о пусках Северной Кореей двух баллистических ракет в сторону Японии. Информации придается характер сенсационности. Однако ракеты не достигли даже японской ИЭЗ. Во многих комментариях читатели говорят об искусственности устроенной властями истерики: «Предвыборный балаган!», «Все как в Америке!»

Как сообщает японская государственная телерадиокорпорация NHK в своем материале "Две северокорейские баллистические ракеты упали в воду в Японском море, не достигнув японской исключительной экономической зоны", в правительстве Японии сообщили, что в 12.32 по японскому времени с северокорейской территории в сторону Японии были произведены 2 пуска баллистических ракет. Пролетев 800 километров, ракеты упали в Японское море вне ИЭЗ Японии.

По этому поводу выступил премьер-министр Японии Ёсихидэ Суга, который заявил, что "пуски являются нарушением соответствующих решений Совета безопасности ООН, ставят под угрозу мир и безопасность в регионе, а также жизнь и благополучие японских граждан. Премьер заявил Северной Корее решительный протест в связи с пусками и пообещал предпринять все возможные меры для обеспечения безопасности японских судов и самолетов, находящихся в регионе.

Выступивший также министр обороны Японии Нобуо Киси подчеркнул, что Япония продолжит сбор и анализ всей информации относительно военной активности Северной Кореи, а также консультации со своими военными союзниками и партнерами - прежде всего, США и Южной Кореей.

Уже состоялись соответствующие двухсторонние консультации на уровне спецпосланника госдепа США и директоров департаментов МИДов Японии и Южной Кореи.

Начальник японского Управления безопасности на море Такахиро Окусима отметил, что информации о каком-либо ущербе Японии от пусков ракет не поступало.

Администрация США от заявления своей официальной позиции по поводу события воздержалась. Тем не менее, американское Индо-Тихоокеанское военное командование подчеркнуло приверженность Соединенных Штатов договорам безопасности с Японией и Южной Кореей в плане обеспечения их обороны.

Японские официальные лица и близкие к МИДу Японии японские эксперты указывают на то, что "пуски могли преследовать цель Пхеньяна привлечь к себе дополнительное внимание в связи с начинающимися многосторонними переговорами по безопасности и денуклеаризации Корейского полуострова".

Крупный японский информационно-новостной портал Yahoo News Japan со ссылкой на источники в южнокорейских военных и разведывательных кругах указывает на то, что запуски ракет были осуществлены с находящегося в 80 километрах от Пхеньяна полигона Яндок.

Ракеты представляли собой модернизированную северокорейцами российскую разработку ракеты малой дальности "Искандер", которая в Северной Корее получила наименование "KN23". Дальность полета ракеты увеличен, повышена ее точность. Запущенные в этот раз ракеты пролетели 800 километров и поднимались на высоту 60 километров.

Комментарии японских читателей

IiyamaAkari

Какие-то глупые у нас комментарии из МИДа. Неубедительные!

masa_gakky

Управление безопасности на море: никакого вреда ракеты Японии не нанесли, упав вне японской ИЭЗ. Ну и о чем тогда весь сыр-бор?!

TakinoPark

Опять премьер Суга за свое: "Поддерживаем единство с Америкой и Южной Кореей. Обеспечиваем жизнь и благополучие японских граждан".

Пусть лучше он расскажет, как он обеспечивает жизнь и благополучие японцев в разгар пандемии коронавируса.

Здесь правительство совсем не справляется. А на северокорейских ракетах пиарится!

Megadanz2

Северной Корее заявили "решительный протест". А насколько решительный.

Или опять все на уровне жалких "сожалений"?!

kiokio19777

Это все пиар наших политиков к выборам!

loveapple

Вон бедная Северная Корея стреляет дорогими ракетами, а наша богатая страна благодаря нерадивым чиновникам не может "настрелять" достаточно противоковидных прививок. Вакцинация провалилась!

BUNKUROI

Японский МИД: "Это Корея привлекает к себе внимание". А зачем ей привлекать к себе внимание, тем более таким образом?

FloodCoIqkdaluy

А вот у богатой Японии нет таких баллистических ракет!

yonaosinokai

Японское правительство! Хватит устраивать балаган вокруг этих несчастных пусков. которые не достали даже нашу ИЭЗ. Это все в расчете на парламентские выборы! А когда займетесь делом, например, проблемой заложников?

seiratokage

Что хотят, то и делают с Японией! Ведь у нас-то таких ракет нет!

ogepapa1956

Это все к выборам! Уважаемые сограждане! Не поддавайтесь на пиар! Не допустите, чтобы у нас также фальшиво выбрали ЛДП, как в Америке этих демократов. Голосуйте сердцем!

vagrande

Вот логика наших правителей: Северная Корея страшная - нам нужна защита Америки - а пер-вой партией на выборах должна быть ЛДП, которая все нам обеспечит - скоро выборы!!!

FairnessBack

А хоть увидели места падения ракет?

edonomachi1

С нашей никчемной обороной мы скоро погибнем!

taniguti_kei

А Япония тоже вот грозит Южной Корее. Это разве не давление накануне выборов южнокорейского президента. Так что сначала посмотрите на себя!

kohakutokyo

Балаган! Никогда северокорейская ракета даже поблизости от японских территориальных вод не падала! Все предвыборный пиар!

Pi_31415_

Ну вот! Давненько северокорейцы не стреляли! Правда, лучше бы они занялись защитой от наводнений и обеспечением продовольствием своего населения!

GsgABPlOOgGk1Ln

JUST IN TIME (Как раз вовремя - прим. ред.). Ведь в Японии выборы же!