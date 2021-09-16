Строительство терминала нового аэропорта космодрома Восточный завершат к 2025 году - Рогозин

Екатеринбург. 15 сентября. ИНТЕРФАКС - Строительство терминала нового аэропортового комплекса космодрома Восточный будет завершено в 2024-2025 годах, сообщил глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин.

"Мы понимаем, что терминал должен быть введён уже где-то в 2024-2025 году, но полоса начнет принимать самолёты уже в 2023 году", - сказал Рогозин журналистам.

В июне 2020 года исполнительный директор "Роскосмоса" по капстроительству и техническому перевооружению отрасли Татьяна Андреева-Янская сообщила, что все работы по строительству аэропортового комплекса космодрома Восточный должны быть завершены к 2023 году.

"Мы проработали совместно с правительством и получили согласие президента на начало строительства аэропортового комплекса на более ранний период. То есть, мы его начинаем в этом году и закончим в 2023-м", - сказала Андреева-Янская.

Она пояснила, что такое решение было принято, так как габаритные составные части ракет-носителей "чувствительны к железнодорожным перевозкам".

По данным госкорпорации "Роскосмос", в декабре 2020 года был заключен комплексный государственный контракт на строительство аэропорта на космодроме Восточный с единственным исполнителем работ - АО "Крокус".

Отмечается, что в будущем аэропорт может стать международным.

Аэропорт будет обеспечивать "прием и выпуск всех типов пассажирских, транспортных и специализированных самолетов, а также решение всего мероприятий комплекса поиска и спасания экипажей". Он сможет принимать самолеты Ан-124 и Ил-76.

По данным госзакупок, на строительство выделено 35,28 млрд рублей. Первый этап, стоимостью 28 млрд рублей, должен быть завершен к 2025 году.