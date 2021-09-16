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ТАСС

Специалисты РЭБ ЦВО защитили танки от мин управляемыми помехами на учениях под Челябинском

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Военнослужащий войск радиоэлектронной борьбы ВС России.
Военнослужащий войск радиоэлектронной борьбы ВС России.
Источник изображения: РИА Новости/Денис Абрамов

К практическим действиям привлекли почти 2,5 тыс. военнослужащих

ЕКАТЕРИНБУРГ, 15 сентября. /ТАСС/. Специалисты подразделений радиоэлектронной борьбы гвардейской танковой дивизии Центрального военного округа защитили колонны танковых полков от минно-взрывных заграждений с помощью комплексов РЭБ во время практического эпизода двусторонних учений танковых полков в Челябинской области. Об этом говорится в сообщении, распространенном в среду пресс-службой округа.

"По замыслу учений передовые инженерно-разведывательные дозоры танковых полков, оснащенные искателями неконтактных взрывных устройств "Коршун", обнаружили признаки взрывных устройств, управляемых по радиосвязи. Для обеспечения безопасного преодоления заминированного участка танковыми полками специалисты РЭБ организовали помеховые коридоры, блокировав каналы управления взрывателей комплексами "Лесочек" по всему заминированному периметру. Преодолев заминированный участок, танкисты провели перестроение в боевой порядок и с ходу уничтожили условного противника, комбинированными и отсекающими ударами во фланг", - говорится в сообщении.

К практическому эпизоду с применением средств РЭБ и инженерной разведки привлекалось более 1 тыс. военнослужащих из состава танковых полков и подразделений боевого обеспечения, а также более 300 единиц военной техники.

Двусторонние тактические учения танковых полков гвардейского танкового соединения Центрального военного округа стартовали 13 сентября на полигоне в Челябинской области и продлятся до конца недели. К практическим действиям привлекли почти 2,5 тыс. военнослужащих и более 700 единиц вооружения и военной техники.

Гвардейская Витебско-Новгородская дважды Краснознаменная танковая дивизия была сформирована в конце 2016 года с дислокацией частей на территории Челябинской и Свердловской областей. На вооружении подразделений дивизии находятся современные модификации танков Т-72 и новые бронетранспортеры БТР-82АМ.

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