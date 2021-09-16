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64 часа − без сна

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Источник изображения: vpk-news.ru

Кандидаты в космонавты набора 2021 года приступают к одному из самых сложных этапов общекосмической подготовки (ОКП).

Каждому из участников испытания предстоит провести трое суток в сурдокамере, при этом 64 часа − без сна. Первым стал кандидат в космонавты Александр Колябин.

Дежурная бригада специалистов Центра подготовки космонавтов (психолог, врач, инженер) будет круглосуточно наблюдать за тем, как их подопечные переносят условия изоляции, практически непрерывно занимаясь разнообразной деятельностью.

Согласно циклограмме, кандидатам в космонавты необходимо выполнять многочисленные задания в рамках психологического тестирования, участвовать в медицинских обследованиях, заниматься физкультурой, вести устные репортажи и дневник, демонстрировать творческие способности (рисование и лепка на заданную тему, оригами, сочинение песни и т.д.). Почти половина от общего времени уйдет на психологические тесты, основная задача − исследование нервно-психической устойчивости кандидатов в космонавты.

Конечно, у того, кто проходит испытание в сурдокамере, есть личное время. Его тратят на гигиенические процедуры, прием пищи и занятия по душе. При этом, к примеру, смотреть фильмы или слушать музыку в сурдокамере запрещено, несмотря на наличие компьютера.

Не получится воспользоваться смартфоном или планшетом, электронные приборы брать с собой нельзя. Но можно собирать пазлы, разгадывать кроссворд, играть на музыкальных инструментах, читать. Хотя последнее как раз не рекомендуется.

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