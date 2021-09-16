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Интерфакс-АВН

ОДКБ поможет Таджикистану в случае обострения ситуации на границе с Афганистаном - генсек

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Станислав Зась
Станислав Зась.
Источник изображения: © Sputnik / Виктор Толочко

Москва. 15 сентября. ИНТЕРФАКС - Силовые структуры Таджикистана держат ситуацию на границе с Афганистаном под контролем, но Организация Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) поможет в случае обострения обстановки, заявил генсек ОДКБ Станислав Зась.

"Сегодня там ситуация неблагоприятная, но таджикские пограничники и правоохранительные органы полностью контролируют рубежи страны", - сказал Зась о ситуации на границе Таджикистана и Афганистана после заседания в Душанбе Совета глав МИД, Минобороны и секретарей советов безопасности ОДКБ.

"Поэтому все государства-члены ОДКБ едины во мнении и еще раз подтвердили общую позицию: в случае обострения ситуации на южных рубежах ОДКБ Таджикистану будет оказана вся необходимая военная и военно-техническая помощь", - сказал Зась, которого цитирует пресс-служба ОДКБ

Зась отметил, что 16 сентября на заседании Совета коллективной безопасности ОДКБ будут детально рассмотрены предложения по предотвращению возможных угроз из Афганистана.

9 сентября в Минске вице-премьер Юрий Борисов заявил, что в рамках заседания Совета коллективной безопасности ОДКБ в Душанбе 16 сентября будет подписан договор об оснащении коллективных сил ОДКБ современным вооружением и техникой.

В ОДКБ входят Армения, Белоруссия, Казахстан, Киргизия, Россия и Таджикистан, который председательствует в организации в 2021 году. У ОДКБ есть коллективные силы оперативного реагирования.

11 сентября министерство обороны РФ сообщило о передаче вооруженным силам Таджикистана партии из 12 модернизированных бронированных разведывательно-дозорных машин БРДМ-2М, стрелкового оружия, средств ближнего боя и имущества радиационной, химической и биологической защиты.

Российские военные заявили, что вооружение поставлено в соответствии с договоренностями между президентами РФ и Таджикистана.

"На фоне нарастающей нестабильности вблизи южной границы Таджикистана мы совместными усилиями обеспечиваем безопасность наших государств. Это надежная и проверенная техника, которая повысит боевой потенциал вооруженных сил Республики Таджикистан и станет еще одним весомым аргументом в обеспечении обороны страны", - заявил 11 сентября заместитель командующего войсками (ЦВО) Евгений Циндяйкин на церемонии передачи вооружения в Душанбе.

Ранее министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что Россия помогает модернизировать армии стран Центральной Азии, они должны быть в состоянии отреагировать на новые угрозы.

В Таджикистане действует 201-я военная база - крупнейший военный объект России за ее пределами (входит в состав Центрального военного округа). Располагается в двух городах - Душанбе и Бохтаре. В ее состав входят мотострелковые, танковые, артиллерийские, разведывательные подразделения, подразделения ПВО, РХБ защиты и связи.

Летом этого года и в сентябре российские военные сообщали об усилении базы в Таджикистане новым вооружением и военной техникой. Усиление российской военной базы проходит на фоне обострения ситуации в Афганистане, где к власти пришло движение "Талибан" (запрещенная в РФ террористическая группировка).

Россия в августе провела два учения у афганской границы, одно - совместно с Узбекистаном, другое - совместно с Узбекистаном и Таджикистаном. В маневрах приняли участие несколько тысяч военнослужащих, авиация, артиллерия и бронетехника.

ОДКБ проведет этой осенью маневры в Киргизии и Таджикистане с участием нескольких тысяч военнослужащих, сообщил "Интерфаксу" 27 августа пресс-секретарь организации Владимир Зайнетдинов.

7-9 сентября в Киргизии состоялись учения ОДКБ "Рубеж-2021", в котором были задействованы более 1 тыс. военных из России, Киргизии, Казахстана и Таджикистана. Россия направила на эти маневры около 500 военнослужащих и более 120 единиц вооружения и военной техники.

Зайнетдинов сообщал, что в октябре в Таджикистане недалеко от границы с Афганистаном состоятся учения с силами разведки вооруженных сил государств ОДКБ "Поиск-2021", подразделений материально-технического обеспечения "Эшелон-2021" и Коллективных сил оперативного реагирования - "Взаимодействие-2021".

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