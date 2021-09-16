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Военно-промышленный курьер

Во всем виновата бюрократия - Пентагон

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Источник изображения: vpk-news.ru

Вашингтон из-за бюрократии и боязни рисков крайне медленно действует в военной сфере в условиях конкуренции с Москвой и Пекином.

Об этом заявил американский генерал Джон Хайтен. 

По его словам, наращивать боевую мощь в таком темпе можно было бы в том случае, если бы Соединённые Штаты не имели потенциальных противников. Однако, по мнению Хайтена, это не так. Он считает, что наибольшую угрозу для страны представляет Китай, но есть и опасность, якобы исходящая от России, обладающей значительными ядерными силами. 

По словам экспертов, Америка отстаёт от РФ и КНР в первую очередь в области гиперзвука и модернизации ядерного потенциала. Более того, США не удастся догнать эти две державы, поскольку у Вашингтона нет нужных технологий, полагают аналитики.

Соединённые Штаты из-за бюрократии и боязни рисков крайне медленно модернизируют свои боевые возможности в условиях конкуренции с Россией и Китаем в военной сфере. Об этом заявил замглавы Объединённого комитета начальников штабов ВС США генерал Джон Хайтен, выступая на видеоконференции, организованной вашингтонским Институтом Брукингса.

«Проблема в том, что мы по-прежнему продвигаемся невероятно медленно, — приводит слова Хайтена издание National Defense, говорит RT. - Всё бюрократизировано, и мы избегаем рисков».

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