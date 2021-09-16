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Интерфакс-АВН

Сеул надеется на поддержку Пекином инициатив Юга в отношении мира на Корейском полуострове - глава МИД Южной Кореи

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Северокорейский военный показывает на карте демилитаризованную зону на границе КНДР и Южной Кореи
Северокорейский военный показывает на карте демилитаризованную зону на границе КНДР и Южной Кореи.
Источник изображения: © AP Photo / Wong Maye-E

Гонконг. 15 сентября. ИНТЕРФАКС - Министр иностранных дел Республики Корея Чон Ый Ен в ходе встречи с китайским коллегой Ван И обещал, что Сеул продолжит прилагать усилия, направленные на обеспечение мира с КНДР, и выразил надежду, что эти усилия будут поддержаны Пекином, сообщил в среду южнокорейский МИД.

"Мы ожидаем, что Китай будет последовательно поддерживать мирный процесс нашего правительства на Корейском полуострове", - сказал он Ван И в начале переговоров.

Он назвал Китай "ключевым партнером" в достижении общей цели установления прочного мира на Корейском полуострове.

Чон Ый Ен пожелал Китаю успешного проведения безопасной с эпидемиологической точки зрения и мирной зимней Олимпиады 2022 года.

Как сообщают СМИ, Ван И со своей стороны призвал Южную Корею работать вместе, чтобы укрепить "чувство общности" перед лицом серьезных изменений в международной обстановке, назвав две страны "партнерами, которые не могут расстаться".

"Китай и Южная Корея - близкие соседи, которые не могут сменить местоположение, и партнеры, которые не могут расстаться друг с другом", - сказал он.

Ван И добавил, что обе страны должны обеспечить "лучшее, быстрое, стабильное, полноценное и устойчивое" развитие двусторонних отношений путем дальнейшего укрепления чувства общности, расширения общих интересов и поиска потенциала для сотрудничества.

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Страны
Китай
КНДР
Южная Корея
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