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Известия.ru

Токио сообщил о пуске КНДР баллистической ракеты в сторону Японского моря

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Источник изображения: Фото: Global Look Press/XinHua/Chao Zhongshe

Министерство обороны Японии объявило, что КНДР, предположительно, осуществила в среду запуск баллистической ракеты в сторону Японского моря. Об этом сообщает 15 сентября японская телерадиокомпания NHK.

Предварительно, ракета упала за пределами исключительной экономической зоны Японии. В настоящее время министерство занимается сбором и анализом соответствующей информации.

Управление безопасности на море Японии уточнило, что снаряд с территории КНДР, предположительно ракета, был выпущен в 12:38 (6:38 мск).

Кроме того, данные о пуске со стороны Северной Кореи как минимум одного неопознанного снаряда в Японское море подтвердил Объединенный комитет начальников штабов Южной Кореи (JCS), передает агентство «Рёнхап».

13 сентября Северная Корея сообщила об успешных испытаниях новых крылатых ракет большой дальности — аппаратов стратегического назначения. Разработка велась на протяжении двух лет.

Минобороны Японии сообщило об анализе сведений об испытаниях крылатых ракет. Также в Комитете начальников штабов Южной Кореи отметили, что разведка республики в сотрудничестве с коллегами из США проводит подробный анализ ситуации.

В свою очередь Соединенные Штаты также заявили, что следят за ситуацией с новым северокорейским оборудованием. Вашингтон указал, что действия Пхеньяна можно рассматривать как угрозу безопасности соседствующим с КНДР странам и мировому сообществу.

Ранее, 14 мая, представители американских военных ведомств сообщили о том, что Соединенные Штаты готовы задействовать весь свой потенциал, в том числе ядерный, в целях сдерживания угроз, исходящих от КНДР.

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КНДР
США
Южная Корея
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