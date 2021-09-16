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Интерфакс-АВН

Франция не будет сохранять военное присутствие в Мали, если там появятся наемники из ЧВК "Вагнер" - глава МИД

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Французские солдаты в Мали в 2017 году. Фото Reuters
Французские солдаты в Мали в 2017 году. Фото Reuters.

Париж. 14 сентября. ИНТЕРФАКС - Глава МИД Франции Жан-Ив Ле Дриан пригрозил, что Париж выведет военных из Мали, если в этой африканской стране начнут работу наемники из частной военной компании "Вагнер".

"Это совершенно несовместимо с нашим военным присутствием", - приводит французское телевидение слова министра, комментировавшего возможность заключения соглашения между властями Мали и ЧВК "Вагнер".

"Действия группы такого рода в Мали были бы несовместимы и с действиями международных партнеров в Мали", - добавил Ле Дриан, выступавший во французском парламенте.

В свою очередь министр обороны Франции Флоранс Парли отметила, что такое присутствие наемников в Мали было бы "крайне тревожным и противоречивым".

Телеканал TV5 поясняет, что по информации источники в Париже, власти Мали обсуждают возможность соглашения с ЧВК "Вагнер", в рамках которого наемники займутся подготовкой малийских военнослужащих, а также обеспечением безопасности руководителей страны.

При этом, как поясняет телеканал, в самом Мали признали, что ведут такие переговоры, однако никаких соглашений пока не подписывали.

В июле 2021 года президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что французское военное командование до конца года закроет часть своих баз в Мали.

Речь идет о военнослужащих, находящихся в городах Кидаль, Томбукту и Тесалит.

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Страны
Мали
Франция
Проекты
ЧВК
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