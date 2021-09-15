«Джавелины», «Северный поток — 2» и будущее Киева в НАТО: интервью посла Украины в США (Европейська правда, Украина)

Бывшая министр финансов Украины Оксана Маркарова нынче осваивает дипломатическую профессию, возглавив посольство в Вашингтоне. В своем интервью по результатам визита Зеленского она пытается рассказать об успехах поездки бывшего комика за океан, но становится очевидно лишь то, что «успехами» Маркарова считает не развитие украинско-американского сотрудничества, а попытки вставлять палки в колеса России.

Визит Владимира Зеленского в США, как это нередко бывает, вызвал противоположные оценки со стороны властей и оппозиции. В то же время эксперты и авторы ЕП, отмечая положительные результаты, подчеркивали: амбициозность визита подорвала позиция официального Вашингтона, не готового идти навстречу Украине в отдельных вопросах. Прежде всего - относительно дальнейшего сближения Украины с НАТО.

Об этом, а также о соглашении по обороне, о "Северном потоке - 2", о деньгах на "Украинский дом", который создается в Вашингтоне, редактор ЕП Сергей Сидоренко поговорил с послом Украины в США Оксаной Маркаровой.

""Джавелинов" не бывает слишком много"

Европейская правда: Визит Зеленского в США многие оценивали, как успешный. Но в чем успех? Что он привез на Украину? Немного "Джавелинов", да, но они уже у нас были. Что еще?

Оксана Маркарова: Знаете, "Джавелинов" никогда не бывает слишком много. Но визит действительно является успешным. Каждая встреча была результативной. Даже встреча двух президентов проходила вдвое дольше, чем планировалось; те, кто занимается международной политикой, понимают, насколько это важно. По результатам этой встречи появилось очень развернутое совместное заявление, в котором видно, какой пласт вопросов удалось обсудить и найти решение, продвинуться вперед.

- Чем мне, как гражданину Украины, становится лучше от того, что есть совместное заявление?

- Объясню. Первое: безопасность и оборона. Это то, что интересует каждого гражданина, который видит эскалацию на фронте, видит фактическое присоединение Белоруссии к России. Часть заявления, посвященная безопасности и обороне, дает четкий сигнал, что мы не одни, что мы начинаем новую эру углубленного сотрудничества с США.

Мы подписали три важных документа: соглашение о стратегических основах оборонного партнерства (фактически, это план сотрудничества с США на пять лет), соглашение об оборонно-техническом сотрудничестве и космическое соглашение. Это - повышение нашей обороноспособности. И это также шаг вперед в нашем продвижении в направлении НАТО, ибо эти соглашения помогают нам производить реформы, которые приведут нас к альянсу.

Теперь о том, что мы привезли по энергетике. В этой сфере нам нужно реформировать практически все. Да, мы продвинулись в вопросе ценообразования на газ, но есть очень много вопросов, которые не решены, начиная с развития всей системы, улучшения атомной энергетики, зеленого перехода в более широком смысле.

Заявление, которое подписал наш министр энергетики с американской коллегой, говорит, что мы будем работать с США по всем этим направлениям, в том числе по совместным проектам и по инвестициям. До конца года мы проведем стратегический диалог по вопросам климата и энергетики.

В сфере экономики - подписали документ с департаментом торговли, с EXIM-банком (о финансировании на инфраструктурные проекты в размере трех миллиардов долларов. - ЕП). Если говорить простыми словами, то мы договорились, что США будут играть более значимую роль в трансформации нашей экономики.

Еще один очень важный результат - это комиссия по стратегическому партнерству, заседание которой состоится до конца 2021 года. Важно, что уже на этом заседании мы договорились обновить хартию стратегического партнерства между нами и США - документ, который не обновлялся с 2008 года.

- Что нам дает соглашение по обороне с США? Пять лет мы будем работать с Пентагоном - но что именно?

- Соглашение по обороне не является публичным. Но как человек, видевший эту сделку и работавший над ней, скажу, что оно не просто закладывает рамки нашего партнерства, оно открывает двери для более амбициозного сотрудничества, когда мы можем говорить о конкретных проектах, касающихся Черноморского региона и флота, других составляющих нашей армии, или учений, или еще более амбициозных вещей.

- Была идея создать, условно говоря, "Черноморский флот НАТО". Хоть США и не является черноморской державой, но они эту идею поддерживают?

- Этот вопрос действительно очень важен как для нас, так и для всех черноморских стран. Мы понимаем, что агрессия очень четко проявляется в Черном море, где Россия пытается доминировать и идет на нарушения. Это также вопрос экономической безопасности Украины, особенно для экспортоориентированных индустрий, начиная с металлургии и сельского хозяйства. Поэтому у нас есть несколько инициатив, которые обсуждали. Но некоторые из них еще рано озвучивать. И могу сказать, что США разделяют нашу озабоченность ситуацией в Черном море.

- Совместное производство оружия Украиной и США будет?

- Мы работаем над этим, и как раз был принят закон, который дает нам такую возможность. Во время визита был подписан ряд меморандумов, которые говорят не только о продаже или закупке, а именно о совместных проектах.

"Мы понимаем, что в НАТО все не так просто"

- Давайте тогда поговорим о НАТО. У меня по итогам визита осталось непонимание, какую роль для Украины США видят в альянсе?

- Я думаю, что здесь лучше обратиться к официальным заявлениям США, которые являются достаточно последовательными. Мы - страна, которая заявила, что хочет вступить в НАТО, имеет с 2020 года статус партнера с расширенными возможностями. И США как один из членов альянса постоянно поддерживают наши евроатлантические стремления.

- Я не могу согласиться насчет последовательной поддержки. Ранее от США неоднократно звучало, что они поддерживают предоставление Украине Плана действий относительно членства. Сейчас этого не звучит, такое впечатление, что США избегают этого.

- От США мы постоянно слышим о поддержке наших евроатлантических устремлений. Мы понимаем, что все не так просто, что не все страны в НАТО одинаково нас поддерживают. Есть те, с кем у нас идут дискуссии не только относительно будущего членства в НАТО, но и вокруг других вопросов, таких как "Северный поток - 2". Но наша задача - несмотря на разные точки зрения, несмотря на то, что Россия пытается влиять на эти процессы, планомерно и упрямо идти к цели.

- Вы правильно говорите, что все оглядываются на Россию. И порой у меня складывается впечатление, что Россия ставит вето нашему пути в НАТО. Россию боится Германия, а Штаты стараются не обижать Германию. Это правильное впечатление?

- Когда я буду журналистом, как вы, или общественным деятелем - я тоже скажу, как мне кажется. А сейчас я дипломат. Но мы делаем все для того, чтобы продвигаться на пути в НАТО и стать членом альянса.

- Что должна сделать Украина, чтобы США поверили в потребность этого?

- У нас есть годовой национальный план, и есть план нашего статуса (Партнера с расширенными возможностями. - ЕП). Нам очевидно, что именно нам надо делать, чтобы продвигаться в НАТО. Часть реформ, которые нужны для НАТО, не касаются армии, это тоже всем известно. Это вопросы, которые касаются демократии, антикоррупции. Хотя мы уже сделали очень много.

Что Украине нужно делать? Во-первых, конечно, выполнять наше домашнее задание (относительно реформ. - ЕП). Не потому, что оно нужно для НАТО - оно нужно в первую очередь для нас, но его выполнение приблизит нас к НАТО.

Но есть и второе - это вопрос политической воли со стороны партнеров. И здесь уже нужно дипломатическое, политическое мастерство, надо работать со всеми нашими партнерами, членами НАТО. Конечно, с США - это моя работа, но также надо работать со всеми остальными, двигаясь по пути реформ, убедив наших партнеров, что время это пришло.

- О каких реформах американские партнеры упоминают чаще всего, в частности в контексте альянса? Чего они ждут, что является ключевым?

- Во-первых, это вопрос гражданского контроля над вооруженными силами, это как раз составляющая их приведения в соответствие с НАТО. Это вопрос правоохранительных органов, а именно реформа СБУ. Это также реформа Укроборонпрома. Если мы говорим об общей повестке дня с США, то она шире, и она отражена в совместном заявлении, начиная с защиты демократии. И нам на Украине есть чем похвастаться.

Несмотря на войну и все невзгоды, Украина остается очень преданной демократии, и что бы ни случилось, мы не сходим с этого пути. У нас есть свобода прессы, живое гражданское общество, которое активно включено во все процессы. Это то, что отличает нас от многих стран.

""Северный поток - 2" - это вопрос безопасности"

- Вы упоминали о том, что существует "план трансформации Украины", который Зеленский представил Байдену. Что есть в этом плане?

- План трансформации касается экономики Украины. Он - о том, что мы хотим сделать в инфраструктуре, в агросекторе, в энергетике. Красной нитью через все это проходит "зеленая" трансформация, инновации и цифровизация. Мы понимаем, что большой приход инвестиций от международного бизнеса, который работает по тем правилам, по которым и мы хотим работать, усилит украинский "белый" бизнес. Поэтому этот план трансформации содержит предложения нашим американским партнерам, как государственным, так и международным финансовым институтам, бизнесу, в каждом из секторов с конкретными сметами.

Совершенно понятно, что самого лишь этого плана недостаточно. Его базой являются все другие реформы, которые мы делаем и в сфере демократии, и в верховенстве права. Это, в частности, второй этап судебной реформы. Законопроект президента по этому поводу, принятый летом, был воспринят положительно и в США, и на Украине.

- Спрошу об энергетике. Нам не удалось остановить "Северный поток - 2"…

- Я бы еще так не говорила.

- То есть у нас есть шанс его остановить?

- Во-первых, мы считаем, что "Северный поток - 2"- это оружие. Наша точка зрения не изменилась. Более того, Соединенные Штаты считают, что "Северный поток - 2" - это плохой поток.

- …а почему же они тогда дали это оружие России?..

- Во-вторых, остаются санкции абсолютно на все российские компании, российские суда. И мы постоянно предоставляем дополнительную информацию нашим партнерам и коллегам. Эти санкции были очень действенны в 2019 году и остаются очень важными сейчас. Но мы сейчас активно работаем с Соединенными Штатами и Германией. Потому что даже если "поток" будет достроен, есть еще другие вопросы, например, вопросы сертификации (уже после нашего разговора Газпром объявил о достройке газопровода. - ЕП).

Для нас "Северный поток - 2" - это вопрос безопасности. Это же не только вопрос средств за транзит, но и вопрос энергетической безопасности, а также в целом безопасности. И мы понимаем, что Россия тоже строит этот "поток" не для того, чтобы мы оставались транзитным государством. Однако в совместном заявлении Байдена и Меркель четко указано, что мы должны оставаться транзитным государством. Поэтому мы сейчас очень активно будем работать с спецпредставителями правительства США и Германии для обсуждения этого вопроса.

И я бы не говорила, что этот вопрос решен окончательно. Сейчас идет активная работа. Опять-таки, у нас будет энергетический диалог с США до конца этого года. Я не могу сказать больше, но могу заверить, что мы активно работаем вместе с коллегами из Украины с большим количеством органов и постоянно предоставляем нашим стратегическим партнерам информацию, которая в прошлом была основой для многих санкций.

"Инициативу поддержал не олигархический, а средний бизнес"

- Чего нам ждать в ближайшее время в отношениях с США? Может ли произойти такое, что убедит даже скептиков, что Украина для США имеет стратегическое значение?

- Мнение заядлых скептиков мы, пожалуй, не изменим. Ибо мы видим, что даже когда мы получили два звонка президента США; даже когда нашего президента приглашают в Белый дом, и мы становимся первой страной из нашего региона, второй страной из Европы (лидер которой приглашен в Белый дом во время президентства Байдена. - ЕП); даже когда мы приезжаем и подписываем огромную массу документов, имеем результаты - все равно мы слышим, что на это говорят: "тюю…". То есть скептики всегда будут скептиками.

Но я расскажу, над чем мы уже работаем и чего стоит ожидать в отношениях. Визит - это не финал работы, а стартовая точка. Поэтому до конца года будут первая комиссия стратегического партнерства, обновление хартии, энергетический диалог и много других вещей, меньших по объему денег или за оглаской, но очень важных.

Также мы очень много инициатив начали в гуманитарной сфере. Несколько украинских брендов будут представлены в Нью-Йорке как раз в то время, когда там будет неделя моды. Вопрос инновационного технологического сотрудничества: визит президента и делегации в Калифорнию тоже заложил пространство для новых шагов. Наконец, открытие "Украинского дома" в Вашингтоне. Мы надеемся, что он станет местом, где будут встречаться украинская община, диаспора, американский бизнес и украинский бизнес. Это позволит обойти определенные ограничения, которые имеет посольство как официальное учреждение.

- Кто за него будет платить? Бюджет?

- Нет, ни одной бюджетной копейки. "Украинский дом" создан как неприбыльная организация. Как founding trustees, то есть организаций, которые делают пожертвования на его создание и деятельность, будет около пяти, возможно, семи компаний, американских и украинских. Мы сейчас на финальной стадии подтверждения от всех них, и потом их объявим. Причем эту инициативу поддержал не олигархический, а средний бизнес. Ожидаем также продления плотного графика визитов должностных лиц США к нам.

- Дождемся также визита президента Байдена на Украину?

- Обязательно.

- В следующем году он произойдет?

- Мы будем рады приветствовать на Украине президента Байдена, как только его график это позволит. Президент Байден уже даже публично говорил, что он хотел бы посетить Украину. Поэтому мы над этим работаем.

Сергей Сидоренко