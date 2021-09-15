Путин: присутствие иностранных вооружённых сил в Сирии без разрешения ее властей - главная проблема

Вместе с тем террористам нанесен серьезный ущерб, правительство Сирии контролирует 90% территории, отмечает Путин

Москва. 14 сентября. ИНТЕРФАКС - Президент РФ Владимир Путин назвал главной проблемой Сирии сохранение там иностранного военного присутствия без разрешения ООН, отметил, что это мешает сирийским властям консолидировать страну.

"Главная проблема, на мой взгляд, заключается в том, что все-таки иностранные вооруженные силы без решения ООН, без ваших санкций присутствуют на отдельных территориях страны, что явно противоречит международному праву и не дает возможности предпринять максимальные усилия для консолидации страны и для того, чтобы двигаться по пути ее восстановления такими темпами, которые были бы возможны, если бы вся территория контролировалась законным правительством", - сказал Путин в ходе встречи в понедельник вечером в Кремле с президентом Сирии Башаром Асадом.

Вместе с тем, президент РФ выразил уверенность, что консолидация политических сил в Сирии "позволит стране встать на ноги и начать поступательное развитие" движения вперед.