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Интерфакс-АВН

Путин: присутствие иностранных вооружённых сил в Сирии без разрешения ее властей - главная проблема

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Американские солдаты в Сирии, с винтовками, оснащёнными прицелами SMASH 2000
Американские солдаты в Сирии, с винтовками, оснащёнными прицелами SMASH 2000.
Источник изображения: thedrive.com

Вместе с тем террористам нанесен серьезный ущерб, правительство Сирии контролирует 90% территории, отмечает Путин

Москва. 14 сентября. ИНТЕРФАКС - Президент РФ Владимир Путин назвал главной проблемой Сирии сохранение там иностранного военного присутствия без разрешения ООН, отметил, что это мешает сирийским властям консолидировать страну.

"Главная проблема, на мой взгляд, заключается в том, что все-таки иностранные вооруженные силы без решения ООН, без ваших санкций присутствуют на отдельных территориях страны, что явно противоречит международному праву и не дает возможности предпринять максимальные усилия для консолидации страны и для того, чтобы двигаться по пути ее восстановления такими темпами, которые были бы возможны, если бы вся территория контролировалась законным правительством", - сказал Путин в ходе встречи в понедельник вечером в Кремле с президентом Сирии Башаром Асадом.

Вместе с тем, президент РФ выразил уверенность, что консолидация политических сил в Сирии "позволит стране встать на ноги и начать поступательное развитие" движения вперед.

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