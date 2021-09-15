«АрМИ-2021» – рекорды и победы

В борьбе за главные награды игр победу в большинстве конкурсов одержали российские команды

VII армейские международные игры «АрМИ-2021» в этом году проходили в период с 22 августа по 4 сентября одновременно на 23 полигонах и в акваториях Каспийского, Аравийского и Японского морей. Кроме России, конкурсы принимали 10 стран: Алжир, Армения, Беларусь, Вьетнам, Иран, Катар, Казахстан, Китай, Сербия и Узбекистан. Как завершились игры и что показали?

В рамках «АрМИ-2021» проведено 34 конкурса по полевой, воздушной и морской выучке, в которых принимали участие 277 команд из 42 стран, пять из них участвовали в играх впервые: Бразилия, Буркина-Фасо, Камерун, Кипр и Королевство Эсватини.

Самые представительные команды выставили наши коллеги из Беларуси, Узбекистана и Китая. Белорусские военнослужащие участвовали в 27 конкурсах, команда Узбекистана – в 24, Китая – в 21. Российская сборная выступала во всех 34 конкурсах. Столь масштабное представительство имеет решающее значение для определения победителя в общекомандном зачете и является стимулом для других стран направлять на игры как можно больше команд. Отрадно отметить, что и другие государства, несмотря на сложные условия, направили свои сборные на «АрМИ-2021».

Так, Вьетнам был представлен в 15 конкурсах, Иран – в 13, Казахстан и Венесуэла – в 11, а Таджикистан – в 10. Каждая страна самостоятельно определяла, для участия в каких соревнованиях следует выставить команду. Общая численность участников в этом году превысила пять тысяч человек.

Свою первую победу на «АрМИ-2021» сборная России одержала в конкурсе по ски-альпинизму «Саянский марш», который проводился в апреле текущего года на базе учебного центра военно-спортивной подготовки «Ергаки» на юге Красноярского края. По итогам выполнения всех специальных задач конкурса с большим отрывом от соперников – сборных команд Абхазии, Киргизии, Китая, Таджикистана, Узбекистана и Южной Осетии лучшими стали представители России. Второе место – у военнослужащих Китая, а замкнула тройку призеров команда Узбекистана.

Танковый биатлон

В конкурсе «Танковый биатлон» на полигоне Алабино Московской области приняли участие 19 команд. Все соперники выступали на танках Т-72Б3, предоставленных российской стороной. Команда КНР использовала танк собственного производства – Type 96, а команда Беларуси – танк Т-72, прошедший модернизацию на предприятиях ОПК России.

Участники были разделены на два дивизиона. В первый вошли 11 команд (Россия, Беларусь, Казахстан, Китай, Азербайджан, Сербия, Узбекистан, Вьетнам, Монголия, Венесуэла и Сирия). Второй дивизион составили восемь команд (Абхазия, Катар, Мьянма, Лаос, Мали, Киргизия, Таджикистан и Южная Осетия).

В этом году финальный заезд танковых экипажей второго дивизиона выиграла Киргизия и как победитель финала во втором дивизионе на следующий год получила право выступать в составе первого дивизиона.

В первом дивизионе в финал «Танкового биатлона» пробились команды России, Китая, Казахстана и Азербайджана. Танкисты этих стран вышли на старт 4 сентября, чтобы сразиться за главный кубок. Сборная России победила в финале конкурса «Танковый биатлон» среди команд первого дивизиона, одержала победу и в борьбе за кубок. В Минобороны отметили, что финальный этап «Эстафета» российские танковые экипажи прошли за 1 час 36 минут 49 секунд. Занявшие второе место китайские танкисты финишировали спустя 10 минут 31 секунду. Третье место досталось команде Казахстана, четвертыми стали азербайджанские военные.

Китайский прессинг

Надо особо отметить, что почти во всех соревнованиях нам, что называется, на пятки наступали китайцы, которые показали очень хорошую подготовку. На подмосковном полигоне Алабино, например, впервые был проведен конкурс военных топографов «Меридиан». В нем приняли участие команды из Белоруссии, Китая, Вьетнама, Ирана, Лаоса и России. Победителем соревнований стала наша команда, второе место заняли военнослужащие Белоруссии, а третье поделили команды топографов из Китая и Вьетнама.

Летчики Беларуси, Китая и России демонстрировали свое мастерство пилотирования в популярном конкурсе «Авиадартс». Он проходил на полигоне Дубровичи в Рязанской области. Белорусские и китайские летчики состязались на своей летной технике.

Российские экипажи выиграли в номинациях бомбардировочной, штурмовой, дальней и армейской авиации на боевых и транспортно-боевых вертолетах. Этого оказалось достаточно, чтобы победить в общекомандном зачете и взять кубок всего конкурса. Но китайские летчики оказались лучше в истребительной и военно-транспортной авиации – они использовали для этого самолеты J-10 и Y-9. Также им удалось взять два вторых места в дальней и бомбардировочной авиации, занять третье место в ВТА.

Экипажи Белоруссии завоевали три комплекта серебряных медалей в номинациях штурмовой и армейской авиации на боевых и транспортно-боевых вертолетах.

Конкурсы инженерно-саперных подразделений «Безопасный маршрут» и «Инженерная формула» проходили на полигоне в Тюменской области. Военнослужащие выполняли задачи по инженерной разведке местности, оборудованию брода, проделыванию проходов через противотанковые рвы и завалы, а также другие задачи. В соревнованиях, кроме России, участвовали команды Белоруссии, Вьетнама, Лаоса, Узбекистана, Венесуэлы, Индии и Египта. В «Безопасном маршруте» первое место заняла команда России. Далее расположились Узбекистан, Вьетнам, Белоруссия.

Также успешно выступила российская команда на конкурсе «Инженерная формула», второе место заняла команда Узбекистана, третье – Белоруссии.

Конкурс «Открытая вода» для понтонно-переправочных подразделений проходил на реке Ока в городе Муроме Владимирской области на полигоне Вантовый. Соревнующиеся сборные России и Беларуси демонстрировали свое мастерство в выполнении нормативов при ведении инженерной разведки водной преграды, оборудовании десантной и мостовой переправы, действий экипажей и расчетов специальной техники и паромов. В ходе напряженной борьбы военнослужащие 11-й гвардейской отдельной инженерной бригады Южного военного округа справились с завершающим этапом за 44 минуты 22 секунды. Результат белорусской команды – 49 минут 44 секунды.

В Рязани на полигоне Дубровичи состоялся конкурс «Десантный взвод», в котором участвовали подразделения Воздушно-десантных войск 18 государств. Десантники из России, Абхазии, Алжира, Беларуси, Бразилии, Венесуэлы, Казахстана, Конго, Катара, Киргизии, Китая, Мали, Мьянмы, Пакистана, Судана, Таджикистана, Узбекистана, Южной Осетии состязались в меткости стрельбы из стрелкового оружия, умелом владении боевой техникой. В ходе марш-броска соперники прошли испытание на физическую выносливость и слаженность при выполнении специальной задачи. Подразделения Китая в ходе соревнований использовали свои парашютные системы и стрелковое оружие. Впервые в конкурсе приняли участие бразильские десантники.

По результатам всех этапов первое место в командном зачете заняла команда России. Вторую строчку турнирной таблицы поделили между собой сборные команды Казахстана и Китая. Третье место завоевали военнослужащие из Республики Беларусь.

Конкурс «Отличники войсковой разведки» прошел на базе учебного комплекса Новосибирского высшего войскового командного училища (НВВКУ). Участвовали шесть основных команд в полном составе – из России, Китая, Южной Осетии, Белоруссии, Узбекистана и Индии, а также одиночные команды Республики Конго, Буркина-Фасо, Мозамбика, ЮАР, Таджикистана, Камеруна, Королевства Эсватини.

В упорной борьбе победу одержала сборная России, второе место заняли военнослужащие Китая, третье – Белоруссии.

На базе Терскол в Кабардино-Балкарии на конкурсе «Эльбрусское кольцо» подразделения горных частей России, Абхазии, Армении, Индии, Казахстана, Китая, Пакистана, Узбекистана и Южной Осетии померились навыками альпинистов и слаженностью действий в условиях сложного горного рельефа. Завершились соревнования восхождением на высочайший горный пик Европы – Эльбрус. В напряженной борьбе победу одержала сборная России, второе место – у военнослужащих Узбекистана, третье – у Казахстана.

На полигоне «Клерк» Приморского края морские пехотинцы из России, Абхазии, Венесуэлы, Ирана, Китая и Южной Осетии соревновались в конкурсе «Морской десант». В результате по сумме набранных баллов российская команда заняла первое место, а команда из Китая – второе. Замкнули тройку лидеров морские пехотинцы из Ирана.

Конкурс «Снайперский рубеж» также включал в себя два дивизиона и проходил в разных странах – Белоруссии и Вьетнаме. На полигоне под Брестом соревновались снайперы подразделений специального назначения в дивизионе «Профессионал». Участвовали команды из 11 стран (Россия, Беларусь, Индия, Иран, Катар, Китай, Пакистан, Сербия, Таджикистан, Узбекистан и Шри-Ланка). Победили военнослужащие из Белоруссии, на втором месте – снайперы из России, тройку лидеров замкнула команда из Китая.

Во Вьетнаме состоялись соревнования конкурса «Снайперский рубеж» для общевойсковых подразделений дивизиона «СВД». В конкурсе участвовали сборные из России, Бангладеш, Белоруссии, Венесуэлы, Вьетнама, Лаоса и Узбекистана. Победили хозяева конкурса, на втором месте – военнослужащие Узбекистана, на третьем – России.

Радушные хозяева

Автоинспектора российской военной полиции завоевали золотые награды на конкурсе «Дорожный патруль». Он впервые проводился на территории Катара. Наша команда добыла победу в сорокаградусную жару, соревнуясь в экстремальном вождении, огневой подготовке, специальных задачах с опытными соперниками из Белоруссии, Ирана, Катара и Узбекистана. Второе место в этом конкурсе заняла команда Белоруссии, третье – Узбекистан.

На конкурсе «Мастера артиллерийского огня» в Казахстане свое профессиональное мастерство демонстрировали минометные расчеты девяти стран: Азербайджана, Беларуси, Вьетнама, Ирана, Казахстана, Сербии, Таджикистана, Узбекистана и России. Победили хозяева конкурса – артиллеристы Казахстана, на втором месте – команда России, на третьем – Азербайджана.

Также в Казахстане состоялся конкурс «Соколиная охота», в ходе которого на полигоне Матыбулак боевые расчеты беспилотных аппаратов из России, Беларуси, Ирана и Казахстана демонстрировали свое мастерство по их управлению днем и ночью. Три из четырех участвовавших в конкурсе команд использовали прежде уже обкатанные на Армейских международных играх комплексы воздушной разведки. Россия – отечественный «Элерон-3СВ», Белоруссия – опять же российский «Суперкам-350», Казахстан – израильский «Скайларк-1Е», а Иран в этом году привез новинку собственного производства – комплекс «Чамруш». В итоговом протоколе на первом месте – Казахстан, на втором – Белоруссия, на третьем – Россия.

Состоялись состязания в других номинациях и родах войск. Согласно Положению о проведении «АрМИ-2021» командам предоставлялась возможность использования техники, которая состоит на вооружении национальных армий. Для этого российской стороной была обеспечена доставка всей техники железнодорожными эшелонами к местам проведения конкурсов. Всего в «АрМИ-2021» было задействовано более тысячи единиц ВВСТ, летательных аппаратов и кораблей.

Все участники соревнований размещались в общежитиях с хорошими бытовыми условиями, питание было организовано с учетом особенностей национальной кухни с использованием элементов шведского стола, выбором двух-трех блюд. На местах проведения конкурсов всех военнослужащих ждала широкая культурная программа, которая позволяла им еще лучше узнать российскую историю и национальный колорит.

Армейские международные игры-2021 ознаменовались многочисленными рекордами. Всего в общей сложности команды-участницы установили 33 новых рекорда в ходе восьми конкурсов. России принадлежат 17 новых рекордов. Например, рекордсмены конкурса «Морской десант» лейтенанты Антон Гордеев и Саламат Утеулин значительно сократили предыдущие показатели на этапах эстафеты и полосы препятствий. По словам главного судьи «АрМИ-2021» генерал-майора Александра Перязева, по итогам 30 завершившихся конкурсов сборная ВС РФ завоевала 15 первых, восемь вторых и три третьих места.

4 сентября в конгрессно-выставочном центре «Патриот» с участием представителей команд и руководства военных ведомств, стран – участниц игр состоялась торжественная церемония закрытия VII Армейских международных игр. Команде-победительнице был вручен Кубок Армейских международных игр.

Олег Фаличев

Газета "Военно-промышленный курьер", опубликовано в выпуске № 35 (898) за 14 сентября 2021 года