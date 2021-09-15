«Адмирал Кузнецов» – спасали или топили

Причины гибели плавдока ПД-50, называемые разными ведомствами, никак не стыкуются, что позволяет выдвигать иные версии

В конце июня 2021 года было озвучено давно ожидаемое, но от того не менее неприятное известие – сдача авианосца «Адмирал Кузнецов» переносится еще на год, на 2023-й. Как сообщали СМИ, из-за задержек со строительством нового сухого дока на 35-м судоремонтном заводе, который входит в состав АО «Центр судоремонта «Звездочка». Надо сказать, что с постройкой дока у Объединенной судостроительной корпорации – ОСК («Звездочка» – ее часть) все идет, мягко говоря, так себе. Но начались эти проблемы не с ОСК и «Звездочки». Длительное время ни военное руководство, ни правоохранительные органы не дают исчерпывающей оценки тому событию, с которого все началось, – аварии на доке ПД-50 и его затоплении.

Кто ответит за аварию

Плавдок ПД-50 утонул в ночь с 29 на 30 октября 2018 года, что стоило жизни одному человеку. Авианосец стоял в этот момент в доке. Если бы корабль был не готов к погружению подводной части корпуса в воду, то затопление дока привело бы к тяжелым повреждениям самого корабля. Авария вызвала массу вопросов в адрес «эффективных менеджеров», которые якобы привели плавдок к такому финалу. Напомним, что хотя за ремонт авианосца отвечали структуры ОСК, за док нес ответственность его собственник – 82-й судоремонтный завод, принадлежащий Роснефти, а за сам корабль – «Звездочка» и ВМФ.

Прежде чем двигаться дальше, разберем основную версию произошедшего. Это необходимо сделать по следующей причине. Хотя никаких официальных итогов расследования аварии, даже предварительных, не опубликовано, в прессу было вброшено большое количество информации, дающей некое представление о произошедшем.

В дайджесте сообщений СМИ, собранном «по горячим следам» агентством РБК (https://www.rbc.ru/society/30/10/2018/5bd7b5349a79478571b27c8a), со ссылкой на различные источники приводятся следующие сообщения: «При проведении доковых работ работниками 82-го судоремонтного завода в поселке Росляково произошел перебой в подаче электроэнергии, в результате чего были заполнены нештатно цистерны плавдока ПД-50. Как следствие плавдок резко ушел под воду». Это РБК цитирует сообщение неназванного источника агентства РИА «Новости».

А вот цитата ТАСС в том же материале уже имеет конкретного автора. «Сейчас обстоятельства произошедшего выглядят так: в ходе операции по спуску «Адмирала Кузнецова» на воду произошел скачок напряжения с берега, из-за этого встали насосы и произошло нерасчетное погружение дока в воду. Пока не могу сказать, поврежден ли док», – рассказал представитель предприятия «Звездочка» Евгений Гладышев.

“Стоит скептически относиться к любым утверждениям по поводу этой аварии как от СМИ, так и от официальных лиц до тех пор, пока док не будет детально обследован. И до этого же момента версия диверсии должна быть в числе основных”

Сразу после аварии шеф ОСК Алексей Рахманов сообщил телеканалу «Звезда» (https://tvzvezda.ru/news/201810301250-lbch.htm) следующее: «При выводе из дока нештатно пошла работа систем балластирования. Ввиду, как говорят наши коллеги, внезапного отключения электроэнергии с берега. Это вызвало неконтролируемое погружение одной из башен дока, что привело к существенному крену. При этом командам удалось вывести корабль из дока. Повреждения получила полетная палуба в результате падения на нее крана дока».

Очень подробную статью по поводу причин аварии выпустили «Известия»(https://iz.ru/806496/ilia-kramnik/upustili-dok-pochemu-admiral-kuznetcov...): «По информации корреспондента «Известий» из источников в судоремонтной отрасли, вывод авианосца из дока не планировался и когда ПД-50 начал погружаться, корабль находился на палубе дока, не будучи готовым к выходу. Предпосылкой к аварии действительно стали проблемы с энергоснабжением, однако док не перешел на собственное питание, так как моторная команда ПД-50 была сокращена, а горючее для дизель-генераторов не закупалось.

По данным источников, «Кузнецова» спасла слаженная работа остававшейся на борту во время ремонта части экипажа, которая своевременно начала борьбу за живучесть и спасла корабль от затопления, несмотря на поступление воды через открытую забортную арматуру и сделанные в ходе ремонта отверстия. В итоге корабль остался на плаву. Также экипаж «Кузнецова» организовал спасение доковой команды. В итоге авианосец, приняв несколько тысяч тонн воды, был отбуксирован к причалу 35-го судоремонтного завода – к своему обычному месту стоянки.

В ходе затопления док накренился, что привело к падению крана на палубу авианосца. Кроме того, по словам президента Объединенной судостроительной корпорации Алексея Рахманова, корабль получил пробоину в надводной части борта площадью около 20 квадратных метров».

Собственно, эти материалы и сформировали ту версию, которая в отсутствии официальной стала общепринятой точкой зрения. Криворукие эффективные менеджеры Роснефти сгноили док до того, что в него начала поступать вода. Пока насосы работали, все было нормально, но как только отключилось электричество, док сразу и быстро утонул, потому что владельцы сэкономили на резервном электроснабжении.

Но так ли это на самом деле? Даже озвучивая эту версию и позиционируя ее как правду, «Известия» постоянно цитируют представителя Россетей, который утверждал, что отключений электричества на 82-м СРЗ не было. Впрочем, версии об аварии электросети на самом СРЗ это не противоречит. Зато огромная нестыковка во всех этих версиях в Интернет все-таки просочилась, причем с самой неожиданной стороны.

Все прояснила охрана труда

Никаких документов, проливающих свет на то, что реально произошло в Рослякове, ни Минобороны, ни правоохранительные органы по сей день не опубликовали. Но утечка информации пришла оттуда, откуда заинтересованные лица не ждали: 82-й СРЗ подал в суд на государственную инспекцию по труду Мурманской области, чтобы отменить решение ее инспектора. Суд принял во внимание все показания сторон и свидетелей, прочие обстоятельства дела и вынес решение, в котором – внимание – все установленные в ходе суда факты были перечислены.

Фото: tehnowar.ru

Открываем Решение Октябрьского районного суда города Мурманска от 19 февраля 2019 года по поводу иска 82-го ремонтного завода об отмене одного предписания (дело № 2-745/2019 https://okt-mrm.sudrf.ru/modules.php?name=sud_delo&srv_num=1&name_op=do...). Там находим неожиданное: «26.10.2018 в АО «82 судоремонтный завод» пришла телефонограмма из технического Управления Северного флота о назначении доковой операции на 29.10.2018. В этот же день был оформлен наряд-допуск на проведение соответствующих работ, издан приказ «О проведении доковой операции», утвержден план ее проведения. 29.10.2018 в 13 часов начальником дока проведен инструктаж боцманской команде дока и личному составу корабля, находящемуся в доке, по организации вывода корабля из дока и мерам безопасности. На начало доковой операции на доке находились 67 членов экипажа дока и 24 военнослужащих. В 16 часов 45 минут док начал погружение в штатном режиме. В 18 часов ФИО (речь о конкретных фигурантах. – Ред.) сменился с вахты и убыл в каюту. В 19 часов 15 минут остановлено погружение дока в целях осмотра корабля, в 21 час док продолжил погружение, в 21 час 50 минут отключилось электропитание машинной башни. В 22 часа док продолжил погружение в штатном режиме. В 22 часа 30 минут члены экипажа дока, находящиеся в его различных помещениях, ощутили толчок в корпусе, после чего прекратилась подача электропитания на оборудование и освещение.

Автоматически включалось аварийное освещение, произошел запуск аварийного дизель-генератора. Док накренился на правый борт. Через минуту по доку была объявлена общесудовая тревога. Члены экипажа дока разошлись по судовым постам согласно расписанию по тревоге. Однако быстрое поступление воды внутрь корпуса дока не дало возможность всему экипажу в полном составе занять свои места».

Суд установил, что участники событий не оспаривают все это или проще говоря – это все правда. И эти не очень удобные факты не оставляют камня на камне от неофициальных, но общепринятых версий, которые распространяли СМИ сразу после аварии – при молчаливом попустительстве государственных структур.

Встать, суд идет

То есть это была плановая, заранее подготовленная операция по погружению корабля. Из этого сразу же следует, что к информации о поступлении на борт авианосца воды и ведению экипажем борьбы за живучесть для недопущения его затопления нужно отнестись с недоверием – не могло на «Кузнецове» быть никакой открытой забортной арматуры, если его планировали в тот день спускать на воду. На авианосце из-за крена при затоплении ПД-50 могли возникнуть технические проблемы, с которыми экипажу пришлось справляться, но это другое дело.

Правда, можно и другую версию рассмотреть – то, что на самом деле погружение плановым не было, забортная арматура была открыта и так далее, а суд был просто введен в заблуждение, но это было бы легко проверить, отталкиваясь от материалов уголовного дела по аварии ПД-50, чего, как мы видим, не произошло.

ТАКР «Адмирал Кузнецов». Источник: vpk-news.ru

Не выдерживают проверки фактами и утверждения о том, что аварийное энергоснабжение не работало – как минимум один дизель-генератор запустился, но скорость протекания аварии была такова, что наличие электроэнергии на борту дока ничего бы не дало. То есть информацию про экономию на топливе для аварийных дизель-генераторов тоже можно считать недостоверной. Хватило бы этого дизель-генератора насосам? Вопрос открытый, авария произошла очень быстро.

Что также настораживает – такое огромное сооружение, как плавдок, могло быстро дать крен, только если бы началось внезапное и огромное по масштабам поступление больших масс забортной воды в балластные цистерны, причем очень быстрое, никак не протечка через сгнившие стенки цистерн.

И тут мы подходим к последнему пункту – загадочному толчку, который почувствовали находящиеся на доке люди.

Водоизмещение плавдока ПД-50 со стоящим в нем авианосцем – примерно 280 тысяч тонн. Чтобы его сотрясти так, чтобы это почувствовал экипаж, к доку должно было бы быть приложено по-настоящему большое усилие, быстро и резко. Что это?

Теоретически внезапное разрушение конструкций погруженной в воду части плавдока, повлекшее поступление больших масс воды в балластные цистерны с эффектом гидроудара, может вызвать что-то похожее на содрогание корпуса плавдока. Но сама возможность настолько быстрого, почти одномоментного и одновременно масштабного разрушения конструкций дока без внешних воздействий вызывает сомнения.

Но можно сделать предположение, что кто-то помог произойти этому. Вот тогда все сходится. Толчок в доке как раз бы и почувствовали, когда «море бы ворвалось в пролом». Не будем делать однозначных утверждений о диверсии. Для такого рода заявлений надо как минимум обследовать док, и сделано ли это – по какой-то странной причине не сообщается.

Но то, что все это похоже именно на диверсию, призванную оставить страну без последнего авианесущего корабля, не заметить невозможно – основания для такого мнения весьма веские. С учетом того, что сделанные в СМИ утверждения, например, в тех же «Известиях», мягко говоря, не подтвердились. Стоит скептически относиться к любым утверждениям по поводу этой аварии как от СМИ, так и от официальных лиц до тех пор, пока док не будет детально обследован. И до этого же момента версия диверсии должна быть в числе основных.

Интересно, что тема подъема плавдока со дна быстро затихла. Правда, периодически СМИ ее поднимают, но какой-то реально оформленной программы того, что делать с доком на морском дне, никто в нашей стране не видел. Да что там подъем, профессионально выполненный осмотр корпуса сможет сказать про толчок немало – но его так и не было. Пока причины загадочного толчка скрыты толщей воды.

Сразу после аварии ПД-50 встала потребность как-то выкручиваться в условиях, когда дока для корабля нет, а докование необходимо. Тогда-то и начался второй акт драмы, который также имел самое непосредственное отношение к увеличению сроков сдачи корабля.

Ошибка погоняет ошибку

Ряд экспертов сразу после аварии призывали срочно заказать в Китае или Турции новый плавдок. Мотивировалось это железобетонным соображением – плавдок все равно нужен и не только «Кузнецову», но и другим кораблям ВМФ. Но решение было принято другое – строить новый док на суше. Который, конечно, тоже в любом случае нужен. Но вопрос времени. И Верховный главнокомандующий, и Минобороны, и флот хотели восстановить авианосец как можно быстрее. Новый плавдок это обеспечил бы. Он, видимо, уже был бы готов к настоящему времени.

То, как идет стройка нового большого сухого дока для авианосца, – отдельная история. Очень грустная и потенциально опасная для страны.

В рамках же дела об аварии ПД-50 хочется задать ряд вопросов российским властям. Вопросы неудобные, но ответственные лица должны ответить на них.

Была ли организована надлежащая охрана и оборона ПД-50? Было ли (можно без подробностей, номеров воинских частей и т. д.) какое-то военное подразделение, которое отвечало за безопасность? Или сработал любимый принцип некоторых отечественных военачальников – «войны все равно не будет»?

Почему до сих пор нет никакой информации об осмотре дока под водой? Силы и средства для этого у ВМФ есть. Может быть, такой осмотр потихоньку был произведен? Тогда почему такая тишина?

Где хотя бы предварительная, пусть неполная и имеющая «белые пятна» официальная версия произошедшего, которую разделяло бы Минобороны и правоохранительные органы? Почему Минобороны в вопросе аварии на ПД-50 отдало эту тему на откуп прессе, которая, как мы отчетливо видим из решения суда, распространяет недостоверную информацию?

Что с подъемом ПД-50? Без подъема достоверно установить причины случившегося не получится. В этом случае хотелось бы услышать о существовании какого-то конкретного плана по данной операции.

И последний, главный вопрос. Какие-то сделаны выводы? Не хочется верить, что факты из решения суда Октябрьского района города Мурманска окажутся сюрпризом не только для граждан страны, но и для лиц, принимающих решения. Это было бы слишком страшно.

Ущерб, который нанесла авария ПД-50 обороноспособности РФ, слишком велик, чтобы ее и дальше замалчивать.

Александр Тимохин

Газета "Военно-промышленный курьер", опубликовано в выпуске № 35 (898) за 14 сентября 2021 года