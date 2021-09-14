ФГУП «ВНИИ «Центр» представил новый механизм взаимодействия с ОПК на форуме «АРМИЯ-2021»

Расширенное заседание межведомственной рабочей группы под председательством члена коллегии Военно-промышленной комиссии Российской Федерации В.И. Шпорта с участием генерального директора ФГУП «ВНИИ «Центр» С.И. Довгучица и представителей органов региональной исполнительной власти, и организаций оборонно-промышленного комплекса.

22-28 августа состоялся седьмой Международный военно-технический форум «АРМИЯ-2021» и Армейские международные игры – 2021 в военно-патриотическом парке «Патриот».

Представители ФГУП «ВНИИ «Центр» во главе с генеральным директором С.И. Довгучицем в рамках форума «АРМИЯ-2021» приняли участие в 46 мероприятиях Конгресса «Диверсификация ОПК. Трансформация производственной базы». Ключевая тема дискуссий – перспективы наращивания производства высокотехнологичной продукции гражданского и двойного назначения.

Институтом презентовано Единое окно поиска технологического партнера – новый механизм взаимодействия юридических лиц с организациями ОПК Минпромторга России для развития технологических проектов.

В обеспечение функционирования Единого окна Институтом создана специальная экспертная группа по формированию новых проектов

и инновационному научно-техническому заделу. В состав группы вошли представители всех интегрированных структур ОПК, ключевых научных и экспертных организаций.

После регистрации в Едином окне заявители получают возможность найти партнеров из числа организаций ОПК для реализации своего технологического проекта, установить краткосрочное или долгосрочное партнерство, включиться в кластерный проект, заказать инжиниринговые услуги.

Кроме того, в рамках работы Единого окна реализован механизм конструктора, с помощью которого можно будет сформировать проект

с требуемым набором технологических компетенций организаций ОПК: металлообработка, литье, фрезерные работы, деревообработка, гальваника, изготовление деталей по требованию заказчика и т.п. В сумме за этим конструктором стоит набор из более чем 750 тысяч технологических компетенций и высокотехнологичных услуг, если считать по всей совокупности организаций ОПК.

Заложенный в Едином окне подход к развитию кооперационных связей организаций инновационного гражданского сектора и ОПК станет значимым механизмом, способным дополнительно обеспечить прирост объемов высокотехнологичной продукции и выйти на поставленные Президентом России целевые показатели.