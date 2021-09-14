Интервью Владимира Зеленского: об угрозах со стороны России и поддержке США (CNN, США)

Зеленский ответил в интервью CNN на ряд провокационных вопросов журналиста, утверждавшего, в частности, что Украина якобы находится в состоянии военного конфликта с Россией. Президент Украины поддержал антироссийскую риторику Фарида Закарии, а также рассказал о разговоре с Байденом по поводу перспектив вступления страны в НАТО.

Фарид Закария спрашивает президента Украины Владимира Зеленского, насколько сильно тот волнуется по поводу угроз со стороны России - и по поводу надежности поддержки со стороны Соединенных Штатов перед лицом этих угроз - теперь, когда Америка вывела свои силы из Афганистана.

Фарид Закария, ведущий CNN: После ухода американских сил из Афганистана правительства стран по всему миру переосмысливают свои отношения с Соединенными Штатами и пытаются оценить, какого уровня защиту они могут ожидать от этой ведущей державы мира. Этот список стран, несомненно, возглавляет Тайвань, но давайте не будем забывать об Украине, которая до сих пор находится в состоянии военного конфликта с Россией. Москва силой аннексировала Крым в 2014 году, а президент России Владимир Путин не скрывает своей одержимости этим соседним государством. Летом этого года он опубликовал длинное эссе, в котором он открыто поставил под сомнение право Украины быть независимым, суверенным государством.

На прошлой неделе президент Украины Владимир Зеленский посетил Вашингтон, чтобы встретиться с президентом Байденом и другими высокопоставленными американскими чиновниками. Сегодня президент Зеленский пришел к нам в студию. Добро пожаловать!

Владимир Зеленский, президент Украины: Большое спасибо!

- Позвольте мне вас спросить: если смотреть на происходящее со стороны, создается впечатление, что вы находитесь в очень сложной ситуации. Есть Россия, которая аннексировала Крым и захватила часть востока Украины, которая стянула сотни тысяч военнослужащих к границе вашей страны. Путин пишет длинное эссе, где фактически говорится, что Украина, возможно, никогда и не была независимым государством. Теперь мы получаем от Газпрома новости о том, что строительство газопровода "Северный поток - 2" завершено, то есть теперь Россия может доставлять энергоресурсы в обход Украины напрямую в Европу. Таким образом, вы теряете тот единственный рычаг воздействия, который у вас был в отношениях с русскими. А потом вы получаете новости из Афганистана. Вы наблюдаете за тем, что произошло в Афганистане, когда Соединенные Штаты вывели свои войска и, по сути, бросили правительство в Кабуле на произвол судьбы. Беспокоитесь ли вы, что Америка может бросить Украину?

- Во-первых, мы должны четко понимать, что Украина [представляет собой] в сравнении с Афганистаном - я считаю, что это неправильное сравнение. Я не думаю, что мы можем сравнивать Украину с Афганистаном. Украина не зависит от Соединенных Штатов так сильно, как зависел от них Афганистан. И я действительно считаю, что за четыре, пять или семь дней невозможно захватить такую крупную в географическом смысле страну, как Украина, страну с таким многочисленным населением просто невозможно оккупировать.

- Вы выражаетесь очень дипломатично, но вы не отвечаете на мой вопрос. Позвольте мне сформулировать его иначе. секретарь Совета безопасности [РФ] Николай Патрушев открыто заявил, что Украине следует обратить внимание на то, что Вашингтон сделал в Кабуле: как они бросили Кабул, так же они бросят Киев.

- В 2014 году - и пусть нас простят наши партнеры в Соединенных Штатах и Евросоюзе - в 2014 году мы поначалу оказались там, где оказались. Произошла эскалация со стороны России, наши территории были оккупированы, никто нам не помогал. Не было никакой военной техники, за исключением той, которая была в нашем распоряжении на тот момент. У нас не было никаких других военных, только граждане Украины. Тогда у нас возникла волна добровольцев, добровольческих батальонов. Люди, которые объединялись - как граждане, - чтобы защищать свою собственную страну. Никого больше не было. Поэтому за четыре дня и даже за восемь лет Россия не смогла захватить страну. Россия - это не армия "Талибана"*, это одна из самых сильных армий в мире. Именно поэтому, я думаю, что мы отстояли свой статус государства, и именно поэтому мы максимально независимы от любых других экономик.

Как я сказал президенту Байдену относительно возможного ухода [Соединенных Штатов] из Украины: что это значит - уйти из Украины? Все полностью наоборот - Соединенные Штаты должны наращивать свое присутствие. Я рад, что мы провели очень содержательную встречу на высшем уровне в Соединенных Штатах. Мы очень этого ждали. В действительности тот факт, что мы оказались в списке стран, с которыми президент Байден встретился в первую очередь, означает, что мы являемся приоритетом для Соединенных Штатов. И мы за это благодарны. Это мощный сигнал, но помимо этого сигнала мы также ждем действий.

- Во время встречи с президентом Байденом в Овальном кабинете вы попросили его сделать Украину членом НАТО. Он ответил вам согласием?

- Я совершенно прямо спросил президента Байдена, совершенно прямо: как насчет НАТО, как насчет Украины в НАТО, как насчет нашего членства в НАТО и когда это может произойти?

- И что он вам ответил?

- Он сказал - насколько я помню, я не могу точно воспроизвести его слова. Но основной смысл его речи - это была речь, а не просто одна фраза, потому что мы говорили об этом в течение 20-30 минут, об альянсе, о членстве в НАТО. Он сказал: "Я думаю, что вы должны быть там [в НАТО], но это зависит не только от меня". Я думаю, что я слышал от него подобную риторику еще до нашей встречи. Я уверен, что это правда, на сегодняшний день это правда. Я думаю, это не слишком хорошая для Соединенных Штатов позиция с точки зрения влияния. Это мое мнение, я прошу прощения. Но это правда, что она согласуется с предложениями и мнениями лидеров некоторых крупных европейских стран.

Но я знаю, и я сказал ему [Байдену]: да, вы правы, господин президент, но я думаю, что от вашего решения путь в НАТО станет [для Украины] короче. Будет больше прозрачности, больше ясности для нас, для Украины. Я думаю, что Соединенные Штаты всегда отправляют послание, отправляют сигнал Европе. Если мы не будем видеть, куда все идет, какой это сигнал - да, завтра, или да, послезавтра, - именно поэтому все происходит таким образом.

* террористическая организация, запрещенная в РФ.

Фарид Закария (Fareed Zakaria)