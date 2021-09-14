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ТАСС

В РКК "Энергия" заявили о невозможности роста исследований на НОО без увеличения бюджета

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Макет перспективного космического корабля, разрабатываемого РКК "Энергия"
Макет перспективного космического корабля, разрабатываемого РКК "Энергия".
Источник изображения: © Антон Новодережкин/ТАСС

По словам замгендиректора корпорации Александра Деречина, сейчас Россия находится на той стадии исследований, когда их результаты могут найти применение в различных сферах

МОСКВА, 13 сентября. /ТАСС/. Число исследований на низкой околоземной орбите не может быть увеличено с тем же бюджетом, который есть сейчас. Об этом заявил заместитель гендиректора ракетно-космической корпорации (РКК) "Энергия" Александр Деречин.

"Мы в ситуации, когда те, кто контролирует финансы, говорят нам, что финансы не могут быть увеличены, и нужно придерживаться тех объемов [финансирования], которые есть сейчас <…> Мы не можем придерживаться финансов, которые выделяются сегодня. Это невозможно. Если мы хотим расширить исследования на низкой орбите, мы не можем не видеть значительного роста финансовых требований - они не снизятся", - сказал Деречин, выступая на международной Гагаринской конференции.

По словам замгендиректора РКК, сейчас Россия находится на той стадии исследований, когда их результаты могут найти применение в различных сферах. "И если мы отстранимся от этого, это будет неправильно", - добавил он.

В феврале 2020 года в пресс-службе Роскосмоса сообщили ТАСС, что бюджет госкорпорации в открытой части (без учета оборонного заказа) на 2020 год составляет 176 млрд рублей. При этом действующий бюджет NASA с учетом прибавки в $1,6 млрд, внесенной администрацией США в мае 2019 года, на тот момент составлял около $22,6 млрд.

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Энергия РКК
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