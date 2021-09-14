NV.ua (Украина): пока нас не берут в ЕС и НАТО. Зачем выставлять Украину инфантильным подростком?

Автор критикует заклинания и стенания киевских властей по поводу вступления Украины в ЕС и НАТО и сравнивает действия президента и правительства с поведением инфантильных детей, пытающихся убедить взрослых относиться к себе как к равным.

"Хватит держать Украину на крючке реформ". "Коррупция есть во всех странах, не только в Украине". "Байден - почему мы еще не в НАТО".

Форум YES активизировал контакты западного мира и украинских властей, показав разительное отличие между ними. А еще дал снова возможность украинским властям "поскиглити" о том, что нас все обижают, не любят, относятся несправедливо и заставляют делать зарядку по утрам. Украинская сторона в очередной раз потребовала просто взять и взять нас в ЕС и в НАТО и не приставать с этими вашими реформами. А Запад в очередной раз публично озвучил тезис о том, что на Украине идет откат от ключевых успешных реформ. Вспоминают НБУ и Нафтогаз. Раньше на всех конференция вспоминали НБУ и Нафтогаз как пример успешных преобразований, а теперь вот наоборот.

Поговорили.

И вряд ли поняли друг друга. Ну вот не может инфантильный подросток понять взрослого, который говорит с ним как с взрослым. Это невозможно. Украина в очередной раз напоминает этого самого инфантильного подростка. Который, с одной стороны, протестует против ограничений его свободы. Хочет пить водку с друзьями, не хочет учиться в школе, не хочет мыть руки перед едой и предпочитает питаться в Макдональдсе.

А с другой стороны требует от взрослых относиться к себе как к равному. Требует брать в свои клубы и компании. Требует учитывать его мнение по поводу расходования семейного бюджета и планирования отпуска.

А когда взрослые говорят ему, что надо хорошо учиться и прилично себя вести, становится в позу, кричит, громко хлопает дверью и угрожает убежать из дома.

И остается только вопрос. А к чему вот эти все стенания: "Немедленно возьмите нас в ЕС. Мы заслужили". Вот чтобы что? Ведь совершенно очевидно, что сейчас Украина крайне далека от стандартов ЕС. Прежде всего, в вопросе коррупции и верховенства права. Люди, которые утверждают, что у нас такой же уровень коррупции как в странах ЕС, похожи на инопланетян. Или на землян, рассказывающих, как они будут сажать картошку на Марсе. Ведь они видели в кино, что картошка там растет, а значит, пора переезжать. Те, кто не видит разницы в уровне верховенства права на Украине или в ЕС, либо никогда не вели бизнес в Украине, либо никогда не имели дело в ЕС. Либо лицемеры, либо глупцы. С другой стороны, вот очевидно, что ЕС сейчас не примет позитивного решения по Украине. Потому что на данном этапе сам не готов к такому радикальному расширению. Ему еще Балканы надо переварить. С их пузатой мелочью стран, которые меньше киевской области. И только потом задуматься об Украине. И пройти все этапы, начиная с "отрицания".

Итак, очевидно, что вас не возьмут в ЕС. Зачем же вы закатываете истерики, топаете ногами и громко кричите, что к вам несправедливы? Чтобы что? Не для того ли, чтобы, когда вам не откроют двери и в очередной раз укажут на то, что вы еще не готовы к приличному обществу, вы развернулись и сказали, что теперь не хотите в ЕС? Не для того ли, чтобы снова заявить о многовекторности. Сказать, что зря стучались в НАТО и надо подружиться с Россией. Назло бабушке отморозить уши?

Если так, то это очень тревожно. И остальные выводы нецензурны.

Путь в ЕС для Украины - это как путь самурая. Как и путь в НАТО. Тут главное процесс, а не результат. Потому что для нас важнее идти по этому пути, потому что на этом пути мы должны максимально приблизить себя к Европе, провести те самые структурные перемены. Это важнее, чем прийти. Важнее, чем финальный результат. Возьмут нас в итоге в ЕС или не возьмут уже не так важно, если мы будем соответствовать стандартам ЕС. Это та самая "Европа на Украине". Но без центра притяжения, без ориентира, без идеи вступления в ЕС эти перемены просто невозможны. И выглядит так, что власть не хочет идти по пути роста, и чтобы не делать перемены хочет сначала убедить всех вокруг, что прийти к финальной точке невозможно. И дальше будет убийственный аргумент "так зачем стараться".

А если это ошибочное впечатление, то к чему все эти крики? К чему выставлять Украину инфантильным подростком? Перед лицом всего цивилизованного мира? Да, социологи говорят, что украинское общество инфантильно и чтобы победить на выборах политики должны общаться с избирателем как с 14-и летним подростком. Но власть-то должна быть взрослее. По идее…

Сергей Фурса, колумнист, инвестиционный банкир

Сергей Фурса